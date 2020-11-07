 

Глава управления по ядерной безопасности США попросила об отставке

07.11.2020, 2:08, Новости дня

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при минэнерго США Лиза Гордон-Хэгерти направила в Белый дом прошение об отставке, сообщили СМИ.

Defense News в качестве причины отставки называет конфликт с министром энергетики США Дэном Бруйеттом. Конфликт длился около года. Сообщалось, что Бруйетт хотел урезать бюджетный запрос управления ядерной безопасности, но Белый дом не согласился на это. Гордон-Хэгерти попросила об отставке непосредственно Белый дом, действуя в обход Бруйетта. Гордон-Хэгерти – первая женщина на посту руководителя Национального управления ядерной безопасности, передают РИА «Новости» и ТАСС.

Накануне появилась информация о том, что глава Пентагона Марк Эспер подготовил прошение об отставке. Однако военное ведомство США опровергло сообщения о решении Эспера покинуть пост, заверив, что шеф Пентагона «не планирует уходить в отставку, ему не предлагали подать заявление об отставке».



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