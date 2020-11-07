«Авифавир» решили сделать бесплатным по ОМС

07.11.2020, 1:48, Новости дня

Препарат против коронавируса «Авифавир» разрешено применять амбулаторно, он будет предоставляться пациентам бесплатно в рамках ОМС, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и группа компаний «ХимРар» объявляют о разрешении на амбулаторное применение первого [по времени регистрации] российского препарата против коронавируса «Авифавир», который будет предоставляться пациентам бесплатно. Препарат уже предоставляется бесплатно в рамках программы ОМС пациентам, проходящим лечение от коронавируса в медицинских учреждениях», – передает сообщение РФПИ РИА «Новости».

Отмечается, что применение препарата для амбулаторного лечения стало возможным благодаря получению постоянного регистрационного удостоверения Минздрава России. Применение «Авифавир» должно строго контролироваться лечащим врачом, назначившим препарат. Постоянное регистрационное удостоверение выдано на основе позитивных результатов клинического исследования в РФ с участием 460 пациентов. В фонде добавили, что в ходе исследования была доказана способность препарата блокировать механизмы размножения коронавируса, облегчать симптомы и сокращать сроки течения заболевания вдвое по сравнению со стандартной терапией.

ООО «Кромис» (совместное предприятие РФПИ и ГК «ХимРар») удвоит производственные мощности для выпуска 200 тыс. упаковок в месяц, чтобы удовлетворить спрос. Поставки «Авифавира» уже осуществлены в 15 стран мира.

«Получение постоянного регистрационного удостоверения на препарат «Авифавир» открывает возможность для его амбулаторного применения в рамках распоряжения правительства, что, в свою очередь, поможет сократить нагрузку на медицинские учреждения в условиях продолжающейся пандемии. По назначению врача препарат будет доступен бесплатно в рамках государственной программы по борьбе с коронавирусом», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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