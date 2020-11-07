 

Зеленский призвал украинских военных «освободить» Донбасс как Киев в 1943 году

07.11.2020, 1:48, Новости дня

Украинский президент Владимир Зеленский посетил Луганскую область и выступил перед военными, он заявил, что ВСУ «освободят» Донбасс.

Зеленский в ходе общения с военными напомнил, что 77 лет назад от нацистских захватчиков освободили Киев, и заявил, что Украина может «освободить свои земли от врага», сообщается на сайте украинского лидера.

«Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и Украину в целом», – отметил Зеленский.

Также президент ознакомился с условиями службы на передовой и вручил бойцам ВСУ подарки и сертификат на военный автомобиль.

Киевская наступательная операция проводилась с 3 по 13 ноября 1943 года, в результате нее от фашистских захватчиков были освобождены Киев и Житомир.

Между тем в ДНР в пятницу сообщили о резкой эскалации в Донбассе. В результате обстрелов ВСУ погибли двое военнослужащих, под обстрел попали поселки Каштановое и Минеральное под Ясиноватой. Также украинские военные из минометов обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.

Новые меры по соблюдению режима прекращения огня вступили в силу в Донбассе в июле.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / МЧС предупредило о проверке сирен оповещения о ЧС

03.09 / Лукашенко заявил, что развернул на границах со странами НАТО половину армии Беларуси

05.09 / Популярную девушку-блогера избили в Москве

06.09 / Лукашенко дает понять, что ради российского покровительства готов на все – Белковский

02.11 / Mail.ru Group предлагает новую услугу «Цифровой ассистент»

02.11 / France 2 – выходные без карантина — французы до последнего оттягивают возвращение с отдыха

03.10 / Заразившегося коронавирусом Трампа госпитализируют – Белый дом

16.09 / Лукашенко поручил провести перерегистрацию партий

29.09 / Юрий Башмет заразился коронавирусом

25.06 / Финляндия решила открывать границу с Россией в последнюю очередь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска