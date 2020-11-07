 

Одесса объявила траур в связи со смертью Жванецкого

07.11.2020, 1:48, Новости дня

В связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого 7 ноября в Одессе объявляется днем траура, сообщил горсовет.

Власти города назвали Жванецкого «выдающимся одесситом, который прославил Одессу на весь мир», и напомнили, что Жванецкий – «почетный житель Одессы, народный артист Украины, президент Всемирного клуба одесситов». На зданиях приспустят флаги с траурными лентами, передает ТАСС.

В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Украины Владимир Зеленский.



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