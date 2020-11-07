“Жванецкий – только с виду про смешное. Он – про человека, про честь и достоинство”. Политики, журналисты и деятели культуры – в память об артисте

07.11.2020, 1:35, Новости дня

6 ноября умер легендарный Михаил Жванецкий. Писатель-сатирик, уроженец Одессы, народный артист Украины, народный артист РФ. Многие известные люди – политики, журналисты, деятели культуры – поделились своими воспоминаниями о нем.

“К этому вороху уже не прибавится ни одной новой фотографии! Прощайте, Михаил Михайлович! Спасибо Вам за все!” – написал в Facebook российский актер и сатирик Ефим Шифрин.

https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10224813938834645

“Жванецкий. Острое чувство сиротства сейчас и затопляющая благодарность. Сколько счастья нам было от его речи! Он был гений и исполнил свое предназначение великолепно. Мы состоим из его юмора, ума, нежности. Многие миллионы людей… Какое счастье, что он был”, – отметил российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3610289332373117&id=100001762579664

“Март 2019 года. Октябрьский дворец. Наша последняя встреча с Михаилом Жванецким. Как всегда, он вышел и ушел под овации. Киевляне встречали и провожали его стоя. Даже в 85 он не изменял своему образу жизни: каждый год несколько теплых месяцев проводил в родной Одессе, каждый год, гастролируя по Украине, кроме проверенной временем классики, читал свои свежие, только что написанные произведения! Он не терял формы до самого своего финала: ни формы, ни содержания. Он блестяще и моментально реагировал на любые замечания. Помню, в тот раз он вышел к нам после концерта из гримерки, и шел он тяжелее, чем обычно. Дима [Гордон] спросил: “Что, Михал Михалыч, немножко устали?” Он тут же нашелся: “Димочка, ну вот видишь, голова молодая, а ножки 34-го года выпуска! Заменить бы!” До президентских выборов оставалась неделя, и я набрала Владимира Зеленского по громкой связи. Михал Михалыч пожелал ему победы. Разговор этих профессионально-остроумных людей вызвал у нас с Димой хохот, это было очень смешно… Ушел Гений. Ушла Эпоха. Грусть. Пусть вам там будет хорошо, дорогой Михал Михалыч…” – написала главный редактор издания “ГОРДОН” Алеся Бацман.

https://www.facebook.com/alesia.batsman/posts/10222006797390598

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о своем знакомстве со Жванецким: “Впервые я встретился с великим Жванецким в далеком 2005 году на дне рождения мэра Одессы [Эдуарда] Гурвица. Нас познакомили, и я сразу рассказал Михаилу Михайловичу кучу политических анекдотов о Ющенко, Путине, Тимошенко, Луценко… Маэстро вернулся к жене и сказал: “Дорогая, это министр внутренних дел Украины. Он рассказывает чудесные анекдоты про их президента и премьера. И еще – о том, о ком я даже здесь боюсь их слышать. Господи, я хочу жить в этой стране”. Жена выгнула брови и спросила, сколько мне лет и где я служил в МВД до революции. Я ответил, что мне 41 и я ни дня не служил в МВД, знаю только пару милиционеров, которые стояли напротив моей палатки. Она вздохнула и печально сказала: “Миша, я тоже хотела бы жить в этой стране”. Потом мы еще не раз виделись. Всегда смеялись над политикой. Видно было, что ММЖ отдыхает душой, живет и творит в своих смешных пушистых наушниках (от шума ночных клубов) именно здесь, в Одессе. Мудрым Гражданином которой он навсегда останется. Спасибо за все, Маэстро!”

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1648224895376679

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал Жванецкого “великим гражданином мира”.

“Михаил Жванецкий был частью моего детства, так же, как и для сотен миллионов других людей. Когда я начал работать в Одессе, естественно, Жванецкий там был везде. В том числе он много раз бывал у меня дома. Обычно он приезжал ко мне, мы выпивали до поздней ночи, потом он садился за руль своего очень веселого кабриолета, достаточно выпивший, но в очень хорошей форме и вальяжно выезжал из резиденции Дома приемов Одесского облсовета, маша рукой нам и всем прохожим. Таким я его запомнил. Машущим рукой из кабриолета. Что я мог бы о нем сказать? Это был великий и очень свободный человек. И просто хороший человек. Ушел из жизни великий одессит и великий гражданин мира. В прошлом году у него был концерт в Одесской музкомедии, по какой-то причине я не смог на него прийти и теперь буду всю жизнь об этом жалеть. После концерта он должен был подняться ко мне на чай, но позвонил и сказал, что здоровье ему не позволяет. Здоровье больше не позволило ему вернуться в Одессу, частью истории которой он стал навечно”, – добавил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/430798627911018/

“Я жила при Жванецком всю жизнь. Как при Пушкине или Толстом. И дальше буду. И всем советую – продолжайте жить при Жванецком!” – заявила российская журналистка и активистка Виктория Ивлева.

https://www.facebook.com/victoria.ivlevayorke/posts/10158879050880987

Экс-игрок киевского “Динамо” Игорь Беланов: “Тяжелый год невосполнимых утрат… И снова трагическая новость… От нас ушел самый добродушный и самый ироничный одессит, человек, которому при жизни ставили памятники и называли улицы, – Михаил Жванецкий. Горд тем, что знал Маэстро лично, мог иногда от души посмеяться с ним, а иногда серьезно поговорить “за Одессу”. Трудно поверить, что живой классик, легенда и выдающийся представитель эпохи так рано покинул нас… Мы будем вечно помнить Вас, цитировать Ваши бессмертные произведения, дарить Ваши книги и пересматривать выступления. Спасибо за “смех сквозь слезы”, Михал Михалыч! Мы не плачем, мы продолжаем жить!”

https://www.facebook.com/igor.belanov1986/posts/1012477625921822

“Михаил Жванецкий – только с виду про смешное. Он – про человека, про честь и достоинство. Его предложения остры, как бритва. И пользуется он своим умением высказать точную мысль, как настоящий философ и мыслитель. Слушая и читая Жванецкого, убеждаешься, что ум, доброта и свобода – взаимно обусловленные вещи. Добрая память о Михаиле Михайловиче и благодарность в народе останутся навсегда”, – написал в своем Facebook лидер российской оппозиционной партии “Яблоко” Григорий Явлинский.

https://www.facebook.com/yavlinsky.yabloko/posts/3627671553992642

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг “Встречи на улицах”, “Год за два”, “Моя Одесса”, “Женщины”, “Одесские дачи”, “Собрание произведений”. В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в “белый список” деятелей искусства, которые поддержали Украину.