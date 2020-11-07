Рита Дакота описала ТОП-5 главных заблуждений о ней в Сети

07.11.2020, 1:20, Разное

Рита Дакота в своем микроблоге Instagram опубликовала фото, на котором она запечатлена в кожаном наряде. Певица перечислила ТОП-5 главных заблуждений, которые она чаще всего встречает о себе в Сети.

По словам Риты Дакоты, у каждого артиста есть «любимые вопросы», которые им задают практически в каждом интервью. Иногда они бывают безобидные, но недавно на нее посыпались обвинения в том, что она «веган, рекламирующий молочные продукты». Поэтому певица решила развеять некоторые мифы о себе. Во-первых, она написала, что является не веганом, а вегетарианкой. Разница в том, что знаменитость не ест мясо, но употребляет в пищу рыбу, молочные продукты и никогда не откажет себе в кусочке ароматного сыра. Она напомнила поклонникам, что веганом является не она, а ее возлюбленный Федор. Поэтому пару часто можно увидеть в веганских кафе.

Еще одно заблуждение о Рите Дакоте, которое можно встретить в Сети, заключается в том, что у артистки имеются импланты в ягодицах. Единственная операция, которую артистка сделала в прошлом году, – это липосакция. По ее словам, ей не удавалось похудеть из-за гормонального сбоя после родов, поэтому она решилась на кардинальные меры.

Риту Дакоту также возмущают слухи «желтой прессы» о ее лесбийских романах. Певица призналась, что у нее много друзей нетрадиционной ориентации, но она никогда не жила с женщиной. Теоретически, она бы могла влюбиться в девушку, так как всегда смотрит не на внешнюю оболочку, а на душу человека.

Во многих интервью Риту Дакоту спрашивают о занятиях йогой, хотя на самом деле она ее никогда не практиковала. И последний миф, который развеяла певица – это то, что она является автором песни Светланы Лободы «Твои глаза». На самом деле артистка – соавтор, то есть человек, который наравне с другими принимал участие в написании данной композиции.