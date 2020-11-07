 

Гипертония на фоне одиночества может развиться только у женщин

07.11.2020, 1:20, Разное

Исследователи из Университета Британской Колумбии (Канада) установили, что гипертония на фоне одиночества развивается только у женщин. Больше других этому подвержены девушки среднего и старшего возраста, особенно вдовы.
Исследование включало изучение материалов более чем 28 тыс. пациентов в возрасте от 45 до 85 лет. У всех проверяли артериальное давление и сравнивали данные с наличием или отсутствием партнёра. Изменения в личной жизни мужчин никак не сказывались на их состоянии, а вот у женщин повышенное кровяное давление напрямую связано с наличием или отсутствием партнёра. В случае низкого уровня социального взаимодействия, когда жительница всего дважды в месяц или меньше посещала общественное мероприятие, показатели артериального давления также были выше нормы.

Подобный эксперимент помог доказать, что женщины крайне зависят от общения и социального взаимодействия с другими людьми. В этом случае у них улучшается состояние сердечно-сосудистой системы. Подобные улучшения у мужчины же были замечены как раз при всех показателях одиночества, так как оно снижало риск развития гипертонии.



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