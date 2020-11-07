 

В Apple обязали разработчиков оповещать пользователей о сборе информации

07.11.2020, 1:20, Разное

В компании Apple обязали всех разработчиков приложений оповещать пользователей о сборе конфиденциальной информации. Исходя из их заявления, подробный список должен появляться ещё перед установкой.
С выходом новой операционной системы iOS 14 ужесточились и правила для разработчиков приложений. Теперь они обязаны предоставить развёрнутую информацию пользователю о том, какие именно данные будет собирать приложение. Речь идёт о всей конфиденциальной информации, включая геолокацию, поисковые запросы и даже данные банковских карт. Причём подобное необходимо выводить в графическом виде и непосредственно перед установкой приложения из App Store, чтобы владелец фирменной техники мог сразу увидеть, какие его данные будут использоваться и передаваться третьим лицам.

Несмотря на столь строгую политику, некоторые приложения автоматически освобождаются от подобных ограничений. Речь идёт о тех, которые собирают данные и не собираются передавать их рекламодателям или третьим лицам. Также дополнения, в которых сбор сведений является очевидным для конечного пользователя. В этом случае ничего указывать не нужно.



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