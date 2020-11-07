С маркировкой пива в РФ захотели провести эксперимент

07.11.2020, 1:08, Новости дня

Кабмин предлагает провести эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков, говорится в проекте соответствующего постановления.

В документе указано, что с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года проведут «эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации». Кроме того, эксперимент предлагается провести для сидра, пуаре и медовухи, передает ТАСС.

Минпромторг должен будет обеспечить координацию создания и функционирования информационной системы. К июлю планируется утвердить методические рекомендации. Производители и продавцы будут участвовать в эксперименте на добровольной основе. Участникам предоставят «специализированное оборудование на безвозмездной основе». Систему маркировки хотят создать, чтобы снизить долю нелегальной продукции, передает РИА «Новости».