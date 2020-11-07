О жизни приятелей в окаянные дни

07.11.2020, 0:55, Разное

В Государственном литературном музее открылась выставка «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещенья».

Фото предоставлено организаторами выставки

Выставка «Чехов, Бунин, Куприн. Судьбы скрещенья», которая открылась в центральном здании Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, что на Зубовском бульваре, приурочена к трем юбилейным датам: 150-летию со дня рождения И.А. Бунина и А.И. Куприна и 160-летию со дня рождения А.П. Чехова.

Судьбы их столь переплетены, что именно эта связь стала основой экспозиции. Выставка, по словам ее куратора Эрнеста Орлова, представляет собой не описание жизнетворчества трех классиков русской литературы по отдельности, а именно их взаиморифмование —

мы как будто приходим в гости к писателям и узнаем их историю из первых уст.

Формат необычен и, несомненно, удачен. Выставка состоит из нескольких разделов, в основе которых четыре произведения: «Поединок», «Окаянные дни», «На чужбине», «Последние могиканы».

Писателей сближает многое: они начинали свой творческий путь в газетах, выступали со взаимными рецензиями и, несмотря на соперничество, оставались приятелями. Бунин и Куприн даже были оба влюблены в сестру Чехова — об этом в их письмах. Один из последних текстов Куприна посвящен именно Антону Павловичу, а Бунин до последних дней жизни продолжал работать над книгой о Чехове, вышедшей спустя полтора года после его смерти.

Художник выставки — лауреат «Золотой маски» Филипп Виноградов. И это бросается в глаза: экспозицию готовил художник театральный — ты как будто попадаешь на сцену, где реперные точки — значимые события в жизни каждого, которые так или иначе влияют на судьбы остальных.

Фото предоставлено организаторами выставки

Много и мультимедиа. Уже при входе — три телевизора, транслирующие хронику. Залы снабжены онлайн-камерами на передвижных каретках, что позволяет посетителям увеличить любой экспонат и спроецировать его на стену. Куратор выставки, Эрнест Орлов, признается, что обилие современных технологий не случайно: «Мы живем уже не в XIX веке, мы отдаляемся во времени от наших героев — чувствуем и воспринимаем мир совершенно иначе — посредством глазка фотокамеры, через телевизионный экран. Эти смыслы тоже заложены в выставке, но они вовсе не задавливают ценные материалы, которые занимают в экспозиции центральное место».

Представлены и классические экспонаты: живописные и графические портреты, шаржи и карикатуры, фотографии и личные вещи, рукописи, документы, письма, книги. Эта выставка — как живой организм, в ней отсутствует академизм и сухость, а есть желание поговорить с каждым на понятном ему языке.

Выставка продлится до 21 декабря. Помимо самой экспозиции посетителей ждут экскурсии, лекции, кинопоказы и даже новогодний КВИЗ. Передвижные варианты выставки откроются 27 октября в Ефремовском доме-музее И.А. Бунина (Тульская область) и 21 ноября в Елецком городском краеведческом музее (Липецкая область).

Екатерина Тарарак

— специально для «Новой»