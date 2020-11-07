 

Жена Пашиняна заявила о готовности женского отряда Армении к боям в Карабахе

07.11.2020, 0:48, Новости дня

Первый женский отряд Армении прошел военную подготовку и готов вступить в боевые действия в Нагорном Карабахе, сообщила супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян.

«Наш отряд после десятидневных тренировок готов к выполнению боевой задачи. Мы назвали отряд в честь армянской царицы Эрато», – написала она в Facebook.

В конце октябре Акопян рассказала, что отряд из 13 женщин, в который входит и жена Пашиняна, пройдет военные сборы и отправится в Нагорный Карабах. В сентябре Акопян на своем официальном сайте сообщила, что хочет провести 45-дневные женские военные сборы. В них могут участвовать девушки и женщины от 18 до 27 лет.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. 

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.



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