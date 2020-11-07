Политика: В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

07.11.2020, 0:48, Новости дня

В пятницу по ситуации вокруг блогера Навального был сделан ряд важных заявлений. Они прозвучали со стороны МИДа, МВД, высказался даже глава Службы внешней разведки. Но, спустя три месяца с момента экстренной посадки самолета с блогером в Омске, на многие вопросы до сих пор нет ответа. Например, почему Навальный потерял сознание, кто прилетел за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?

Что ввело Навального в кому?

По версии, которую сейчас озвучивает сам Алексей Навальный, его жена Юлия, его команда и – что важно – руководители западных стран, включая Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель, блогер стал жертвой боевого отравляющего вещества из семейства «Новичок». Считается, что из-за воздействия этого препарата (который, по словам разработчиков, стопроцентно летален) Навальный впал в длительную кому, из которой успешно вышел. Но эту версию опровергают слова неожиданного свидетеля – Юлии Навальной.

В пятницу управление на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу сообщило: супруга блогера призналась российским врачам, что тот мог почувствовать себя плохо из-за диет, направленных на похудение. Навальный «ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что российские врачи по результатам проведенных химико-токсикологических исследований обнаружили у Навального обострение хронического панкреатита, нарушение углеводного обмена. В МВД подчеркнули, что «диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден».

Профессор Финансового университета при правительстве России, член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев согласен с утверждениями МВД. «Когда господин Навальный оказался в клинике в состоянии комы и его жизнь висела на волоске, его жена Юлия вынуждена была сообщить врачам о заболеваниях мужа абсолютно все. В частности, рассказала, что он лечился от панкреатита. Известно, что при подобном диагнозе нельзя употреблять ни алкоголь, ни острую пищу. Однако в Томске, как уже известно, Навальный и выпивал, и заказывал еду в китайских ресторанах. Немудрено, что у него мог обостриться панкреатит», – сказал эксперт ЭИСИ газете ВЗГЛЯД.

Как отметил Матвейчев, на тот же диагноз указывает назначенное ему лечение, в частности, дозы атропина, с помощью которого лечат панкреатит.

«Еще одной уликой оказался доктор Кай-Уве Экардт из клиники Шарите, которого Навальный потом публично благодарил за свое спасение.

Этот доктор – отнюдь не токсиколог, а специалист по обмену веществ. Лечит панкреатиты и диабеты», – отметил Матвейчев.

Какие вещества западные лаборатории «обнаружили» в анализах?

Как известно, еще 2 сентября правительство Германии обнародовало как подтвержденный факт то, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». В Берлине ссылались на данные токсикологов министерства обороны ФРГ, и не только – утверждалось, что к выводам об отравлении «Новичком» пришли лаборатории во Франции и Швеции.

Как констатировали в пятницу в МИД России, немецкие военные химики (которые, по собственным словам этих экспертов, не имели никакого понятия о структуре веществ из линейки «Новичков») удивительно быстро – в течение всего 9 дней подтвердили присутствие этого вещества в биопробах Навального.

Однако спустя несколько месяцев европейские власти и эксперты так и не обнародовали данные, подтверждающие их версию, которую они преподносят в качестве бесспорной. В начале октября в техническом секретариате Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) объявили: две сертифицированные лаборатории обнаружили в анализах Навального «биомаркеры ингибитора холинэстеразы», похожие на определенные токсичные химикаты. Заявлению предлагалось верить на слово.

«16 октября с разрешения Берлина по линии ОЗХО был распространен доклад, из которого были тщательно вымараны все химические формулы, способные помочь прояснить биохимическую природу «отравления» Навального», – отмечается в заявлении российского МИДа. Там же указывается, что цензура доклада ОЗХО была произведена по требованию германской стороны. «Возникают вполне оправданные вопросы – что скрывают наши немецкие контрагенты, и обнародования чего они боятся?», – указали в МИДе.

Кстати, упомянутый в докладе ОЗХО факт наличия «биомаркеров ингибитора холинэстеразы» сам по себе тоже ничего не доказывает. Российские врачи еще в первые дни после госпитализации Навального сочли вообще неправдоподобной гипотезу отравления блогера ингибиторами холинэстеразы. Симптомы не соответствуют признакам этого вида интоксикации, говорил тогда заведующий кафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины университета имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук Виктор Шилов.

Тот же факт отмечал в интервью газете ВЗГЛЯД главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава, профессор Игорь Молчанов – по его мнению, в больнице в Омске у пациента не было заметно клинических проявлений, свойственных такому отравлению.

Почему Навальный не возвращается в Россию?

Стационарное лечение блогера в берлинской клинике Charite завершилось еще в конце сентября. После месяца терапии врачи заявили, что считают возможным полное выздоровление пациента. Навальный, еще недавно «смертельно отравленный», вскоре после выписки дал примерно трехчасовое интервью другому блогеру, Юрию Дудю. В ходе этого марафона он ответил на вопрос – не собирается ли он остаться за границей. Навальный ответил отрицательно, подчеркнул, что вернется на родину. Правда, предусмотрительно не уточнил, как долго он еще собирается пробыть в Германии.

Как сообщил в пятницу телеканал НТВ, по состоянию на начало ноября Навальный по-прежнему живет под строжайшей охраной в курортном городке Ибах близ немецко-швейцарской границы. Немецкий политолог русского происхождения Александр Сосновский назвал в своем Telegram-канале примерную сумму проживания семьи Навальных в домике в Ибахе – минимум 4400 евро или около 400 тыс. рублей в месяц. Сосновский усомнился в том, что проживание на одном из самых дорогих курортов Шварцвальда оплачивает экс-олигарх Евгений Чичваркин – у этого бизнесмена миллионные долги, отметил эксперт. Спонсор домика в Ибахе остается загадкой, но еще большие вопросы вызывает нежелание Навального выполнить обещание и вернуться в Россию.

Свою версию высказал адвокат Шота Горгадзе. Блогер тянет время, так как в РФ против него ведется расследование об оскорблении ветерана на фоне истекающего условного приговора по другому делу, предположил юрист в своем Telegram.

Напомним, что летом, после истории с оскорблением ветерана московский главк Следственного комитета возбудил дело по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс. Горгадзе также напомнил, что в 2014 году по делу о хищении средств у компании «Ив Роше» Навальному присудили условный приговор с испытательным сроком в пять лет. Из-за нарушений условий испытательного срока, он продлевался и должен будет закончиться в этом декабре.

По мнению Горгадзе, «с 1 января 2021 года Алексей Навальный, несмотря на уже вынесенные приговоры по уголовным делам, а также недавно возбужденное новое уголовное дело по факту оскорбления ветерана, будет чист перед российской Фемидой и может продолжать с чистого листа».

Ранее схожую версию того выдвинул адвокат Дмитрий Аграновский. «По странному совпадению» уголовное преследование Навального в случае его отсутствия в РФ до конца этого года в силу процессуальных причин прекращается. Он с 1 января 2021-го чист перед законом… Вот ведь какая удача-то! Так что ждем его в РФ после Нового года и никак не раньше», – уверен Аграновский.

Были ли задействованы западные спецслужбы?

В пятницу директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сделал заявление, согласно которому российская разведка располагала данными о подготовке намеренной провокации в среде российской оппозиции.

«Около года назад мы получили информацию, она проверенная, достоверная, о том, что на территории стран НАТО – сразу скажу, что это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось и приближается к нулевой отметке», – сказал руководитель СВР в интервью РИА «Новости».

Нарышкин отметил, что по оперативным данным, в качестве одного из вариантов обсуждался вопрос о так называемой сакральной жертве. Глава российской спецслужбы добавил, что СВР неизвестно, была ли обозначена ли конкретная «жертва», «но, к сожалению, этим инструментом наши западные оппоненты время от времени пользуются. Так же, как они пользовались этим в бывшей Югославии, на Украине». У разведки нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Навальным, отметил Нарышкин.

Что за люди сопровождали Навального и кто прилетел за ним?

Еще одна эпизод в истории с отравлением Навального, который не спешит раскрывать его команда – кто сопровождал блогера во время перелета из Омска. Команда блогера признает участие Юлии Навальной в помощи мужу. Но при этом эти люди оставляют за кадром другую женщину – Марию Певчих, которая также сопровождала пострадавшего на всех этапах истории с отравлением, в том числе на борту самолета-госпиталя. Сообщалось, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel. В прессе сообщали, что бутылки могла вывезти в Германию Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири.

Формально, она сотрудница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, но директор ФБК Иван Жданов признал, что «не знает эту девушку». Певчих рассказывала о том, что ее знают многие журналисты, об этом же в интервью Дудю говорил и Навальный. Однако никто не смог пояснить, каким именно журналистам известна Певчих, отмечает Life. Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов называет «известную всем расследовательницу» серой мышкой, и предполагает, что она – «связующий агент между Навальным и иностранными заказчиками». Сейчас Певчих прячется в Лондоне, и, как отмечают в прессе, проявляет подозрительную скрытность.

В МВД констатируют: бывшие с Навальным в Томске сотрудники ФБК Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров уклоняются от явки к следователю, что «свидетельствуют о хорошо спланированной провокации».

Странные личности наблюдаются и среди медиков, которые прибыли из Германии в Омск за Навальным, отметил журналист и блогер Максим Кононенко. «Михаэль Траутнер. Парамедик. Ну то есть что-то вроде фельдшера. Оказывает первую помощь», – сообщил Кононенко, отметив, что в интернете нет практически никаких упоминаний о Траутнере. «Но возникает вопрос: а зачем в подобном самолете вообще нужен такой специалист? Это же дорогая услуга – самолет-реанимация. Мне казалось, там должны быть только квалифицированные врачи», – рассуждает блогер.

Еще один член команды медиков, по мнению Кононенко, «совсем интересный». Флориан Пенц упоминается на сайте университетской клиники Гейдельберга, «но упоминается как призрак, как тень» – нет фотографии, не указана должность, не сообщается биография, его нет на сайтах по поиску работы. Аккаунт Пенца в Facebook закрыт, на фото он нигде не фигурирует как врач. «Он вроде сменил несколько мест работы – нигде нет никаких следов его пребывания». Пенц довольно таинственная фигура, «типа как Мария Певчих наша любимая – вроде бы вот она есть – а ее нигде нет», добавил Кононенко.

«Уже известно: когда эти люди прилетели в Омск, то сразу посмотрели на состояние Навального, проверили, как его лечат, убедились, что все нормально – и пошли спать, – напоминает Олег Матвейчев. – А потом, когда уже можно было улетать вместе с пациентом,

они медлили несколько часов, дожидаясь, пока Мария Певчих приедет из Новосибирска, чтобы ее с собой захватить».

Как полагает эксперт, прибывшие из Германии люди, вероятно, внушили себе, что Певчих вот-вот попадет в руки ФСБ, даст показания на детекторе лжи, расколется как слабая женщина. «Похоже, в тот момент важен был уже не столько Навальный, сколько Певчих, которую нужно было срочно вывезти из страны. Вот почему к Навальному в немецком самолете под видом фельдшеров прикрепили абсолютно «левых» людей – скорее всего, сотрудников иностранных спецслужб, которые в самолете дожидались Певчих. Им надо было вызволить своего агента», – отметил профессор.

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