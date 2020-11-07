Украина направила РФ ноту из-за признания документов жителей ДНР и ЛНР

07.11.2020, 0:48, Новости дня

МИД Украины направил РФ ноту протеста в связи с тем, что глава российского государства Владимир Путин внес изменения в указ о признании документов жителей ДНР и ЛНР.

Киев в связи с публикацией указа «выражает решительный протест». Украина призвала «международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить» Москву и предпринять меры по «давлению» на Россию. В частности, речь идет об антироссийских санкциях. Киев подчеркнул, что не признает и требует отменить российские указы о признании документов жителей ДНР и ЛНР, а также об упрощенном представлении им гражданства России, передает ТАСС.

В среду российский лидер внес изменения в свой указ 2017 года, касающийся признания «документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Как следует из внесенных изменений, РФ признает документы и регистрационные знаки, выданные в ДНР и ЛНР независимо от гражданства их владельца.

В 2017 году Россия признала паспорта ДНР и ЛНР. В 2019 году Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что власти России намерены и дальше убирать бюрократические преграды для жителей Украины и Белоруссии, желающих получить российский паспорт.