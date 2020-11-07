 

Лукашенко заявил, что никто не вправе делать Белоруссию придатком

07.11.2020, 0:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия третьей линии минского метро заявил, что никто не вправе делать республику своим придатком.

«Запомните одно: везде хорошо, где нас нет. Второе: я хочу, чтобы вы жили на своей земле, а если и «под землей», то в своем метро. И никто не вправе сделать нас своим придатком», – цитирует белорусского лидера БелТА.

Он также призвал белорусов к критическому мышлению и самостоятельному анализу происходящих событий. «Я хочу, чтобы вы думали своей головой. Думайте, и если вы что-то говорите, аргументируйте. <…> Очень хочу, чтобы мы сохранили вас: умных, толковых, талантливых. Вы действительно классные специалисты. Поэтому держите свою голову в руках и думайте, как жить», – сказал он собравшимся.

Также в пятницу Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в республике, когда соответствующее решение примет белорусский народ.

Между тем Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. Источник сообщил, что принятые Минском ответные меры в связи с санкциями ЕС будут действовать и в России.



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