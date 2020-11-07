Политолог: Электронное голосование в РФ будет использоваться все шире

07.11.2020, 0:08, Новости дня

«Лично я на голосовании по поправкам в Конституцию воспользовался возможностью выразить свою волю по интернету. Меня убедили, что это надежно», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой на встрече с Владимиром Путиным о необходимости укреплять доверие россиян к дистанционному электронному голосованию.

«Прежде чем принять решение голосовать по интернету, я долго общался с техническими специалистами, которые занимаются обеспечением безопасности этого процесса. Меня они убедили», – сообщил глава Российской ассоциации по связям с общественностью, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Часть общества с недоверием относится к электронному голосованию. Но оно снимется с годами. Этот метод будет широко использоваться и полученные с его помощью результаты выборов в глазах граждан будут выглядеть легитимными», – добавил эксперт.

«Мы в Российской ассоциации по связям с общественностью, кроме того, активно лоббируем идею электронного сбора подписей для кандидатов. Сейчас только до половины подписей кандидаты могут собирать через Интернет, а мы считаем, что следует повысить эту долю», – сообщил Минченко.

Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным в пятницу сообщила, что Центризбирком в данный момент прорабатывает вопрос о дистанционном электронном голосовании, подчеркнув, что нельзя подорвать доверие избирателей: «То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, – они стали необратимыми».

«Ключевой момент, который на перспективу – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему – ГАС «Выборы». Это расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ. Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей», – добавила Памфилова.

На встрече с Путиным председатель ЦИК рассказала также об итогах осенних выборов. По ее словам, «главный итог прошедшей кампании – это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности».

«ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71% тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов. У нас где-то 79 % были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84 % от тех, кто проголосовал, – им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77 % всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику», – цитировала ее газета ВЗГЛЯД.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал высокую оценку организации избирательной кампании в России.

Газета ВЗГЛЯД писала, что триединый день голосования меняет систему выборов. Напомним, с 11 по 13 сентября 202 года в РФ прошли выборы, в ходе которых впервые в истории страны голосовать можно было в течение трех дней, а не только в воскресенье. А жители двух регионов могли отдать голос через интернет.