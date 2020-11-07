Мнение: Письмо: “Таких ездящих у него десяток”

07.11.2020, 0:00, Разное

В этом письме тоже рефлексию посмотрим.

И как ошибки поведения зависят от ее недостатка.

alenska

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. С надеждой попасть на разбор.

Знаем друг друга давно, Б – близкий друг бывшего мужа, учились все вместе. Симпатия у меня всегда была к нему, надеюсь, что выглядела она невинной, хотя муж ревновал.

С мужем последние полгода был дисбаланс с моим сливом, смогла остановиться только тогда, когда он открыто признал наличие других отношений. Выбиралась тоже трудно. Когда разошлись уже с мужем – стали как-то много с Б переписываться (живем в разных городах). В начале моя Ищейка пыталась разведать у него подробности новых отношений мужа, который начал встречаться с его девушкой. Вроде уже бывшей на тот момент. Ну, как-то сплетни обсуждали, треш и угар моей холостой жизни, подробности жизни БМ. Мы с ним тогда спали уже снова и подробности были унизительными и личными. Б спрашивал, зачем мне это.

(Хуже начала и не придумаешь. Она рефлексировала свою симпатию, но плохо. Ей хотелось вытянуть из него какие-то шаги, но она не рефлексировала свое желание и поэтому грузила его рассказами о муже. Если бы честно себе сознавалась в мотивах общения, ей бы и в голову не пришло обсуждать это с ним как с подружкой)

Я часто звала Б в гости на "потусить". Шуточки горячие проскакивали, само собой, но общались мы в дружеском ключе. Он вообще легок на подъем, но почему-то не ехал, несмотря на интенсивное, по сути, ежедневное общение. Я – тем более. Даже была в его городе, но ему не позвонила. Он когда намного позже узнал об этом – удивился и спросил почему. Это почти семейная шутка была, обсуждать его вечное "собираюсь приехать". Как-то я не в настроении была и сказала, что всегда ему рада, но звать больше не буду.

Я: А мы завтра индейку на гриле жарить собираемся. Присоединишься?)

Б: Да, епт, я работаю

Я: Не оставляю надежду (ржущие смайлы)

Б: Завтра работаю)

Я: Я тебе всегда рада. Но звать больше не буду)

Б: Ок))

(Здесь тоже плохая рефлексия. Ей кажется, что это смешно – все время звать мужика. Ей кажется, что зовет она его по-дружески. Но на самом деле надеется на роман, ему это очевидно, а она от себя скрывает. Представляете, насколько она уязвима с такой плохой рефлексией?)

Переписывались и дальше, но обещание я держала. Видимо, сработало это как пика (а может и щипцы, слепое пятно у меня), потому что в один плохопредсказуемый день он прислал мне фото с вокзала в моем городе. То есть он, конечно, предупреждал, что собирается, но я не ожидала, что доедет. Вначале он зашел в гости к БМ, который уже жил совместно с той девушкой, а со мной регулярно спал. Осталось впечатление, что разворошил там муравейник: предупредил, что приехал ко мне на выходные.

(Она не понимает, что он вынужден был предупредить друга о приезде к его бывшей жене. Само это предупреждение говорит о том, что бывший муж в принципе был не против, значимость автора для него маленькая, хоть и не нулевая. То есть Б. хорошо понимает, что она зовет его для секса и зовет давно, и муж бывший понимает. Одна только автор думает, что выглядит загадочно, но загадка это только для ее глухой и слепой рефлексии)

Встреча была неловкой несколько. Потом общались в большой веселой компании, отмечали мой прошедший ДР. Довольно много алкоголя было. В общем, ночью он пришел приставать и был крайне настойчив. Отказывать я не стала, хотя была такая мысль. Он сам шутил, что трезвый он к женскому полу равнодушен, но вот как выпьет!.. Вроде обидно, но и любопытно тоже.

(Он не мог не быть настойчив. Она столько раз его звала, она так давно с ним кокетничала и все время давала ему понять, что хочет его. Он уже все обдумал, обсудил с бывшим мужем ее и решил, что нет повода ей отказывать)

Утром общались легко, ночь не обсуждали. Я предложила присоединиться к шашлыкам с моими близкими друзьями. Повалялись на пляже, пока их ждали. Там он спросил, можно ли скинуть мое фото БМ. Я разрешила. Личных тем было много. Вечером он меня поцеловал, наговорил много страстной фигни. Переспали снова – и было классно. Я первая сказала об этом, но он поддержал. Рассказывал, какие-то истории давнишнии про то, как меня хотел и вообще завидовал нам с БМ. И про "увезу, заберу". Много всего. Я пыталась отправить его домой, мои друзья могли его забрать, он отказывался и возмущался своим друзьям по телефону, что я его выгоняю. Остался еще на ночь. Тогда я в мыслях воспарила и присвоила.

(Здесь у нее плохое мы, положила в шкатулку ее отчет в фотографиях, его ласковые слова вместо извинений, но совсем не рефлексирует, что надеется на серьезные отношения. Он доволен, что немного развеялся на выходных, находит историю пикантной, а ей кажется, что и она тоже такая легкая, такая спонтанная как он в этом всем)

Влюбилась на шесть дней.

Б: А. (мой БМ) за мной заедет. Што делать?))

Я: Да я -то что. Раз он сам тебе не говорил, что спал со мной все это время, то ты снова неприкасаемый)))

Б: видео Лапенко " Я вот когда его придумал…. Какой я молодец""

Я (через пару часов): Живой там:?) Мне А. уже позвонил.

Б: Он меня отправил, все ок вроде))

"какой я молодец"))

Я: Как обычно. ) А я злостная изменщица. Меня бросили еще раз. Хнык.

Б:))

А вот кстати я не неприкасаемый, т е у А. много таких мне кажется. Ну типа с которыми лень начинать плохо общаться.

Я: Ну, сейчас он думает, что я дурочка и упустила счастье быть с ним ради мимолетного пьяного секса) Хотя и в бешенстве. Если бы я ему не сказала, что мы спали с тобой, то он бы уже барышни вещи в окно выкидывал. За тем и интересовался, типа

Б: А ты сказала?) Интересно все это

Я вообще врать не умею. Тем более на прямой вопрос

Б: Учись давай) а-то сядешь когда-нибудь))Не в лужу а… Ну поняла))

Я: Так – умею. Тут главное – самой поверить

Думаю, концерты только начинаются.

Б: Ой ужас))Запиши мне один

Я их не представляю))

Я: Так а ты приезжай в выходные. И тебя зацепит)

Б: А я когда приехал))

Я: В следующие, я имею ввиду (не выдержала. Позвала)

Б: Ох как приеду)))

Я: Чувствую себя, как лишенная девственности (ржущие смайлы). Не сберегла честь для мууужа…

Б: Я не при чем))

(Тут хорошо заметно, что его больше всего интересует. Реакция ее бывшего мужа. Тот живет с другой девушкой, которая у них тоже общая вроде. То есть они там все перетрахались в этой тусовке. И мужчинам обычно довольно смешно все это обсуждать. Обижать друг друга они не хотят, но немного цеплять за эмоции и конкурировать в шутку – весело. Автор же его не интересует почти совсем. Нигде нет даже намека на серьезный интерес к ней, помимо интриги с ее мужем. Поэтому очень жалко смотрятся ее попытки набить себе цену, описав ревность бывшего. Этим она его веселит, но себя сливает. Понятно почему?)

Пару дней я порхала.

Я: Не смешно))

Б: Ой, да ладно)

Я: Ну да. Я страдаю, не видно чтоли?!

Спать пойду. Скучаю, кстати

Б: От чего? Госспадя. И зачем

Скучаю, есть такое

Ближе к четвергу замолчала совсем – боялась щипцов по поводу приезда. Отмазывалась работой и до и после. Похоже, получились из-за тишины щипцы еще похуже. Ну, не приехал. Я расстроилась. Во вторник только нашла в себе силы убрать кислые щи и спуститься на землю. Спросил, как выхи, поболтали. Дальше общались реже, в таком же стиле. Недели через три я поругалась с подругой сильно, не хотела домой возвращаться. Думаю, поеду в его город, развеюсь. Посмотрю заодно, может скажет что. Позвонила. Он сразу сказал, что только обсуждали в машине, может ко мне повернуть, но повернули в другую сторону (и видимо снова щипцы, здравствуйте). Сказал, что свободен, я сказала, что приеду к нему тогда. Страстный шепот снова, вот это все.

(Не рефлексирует его значимость для себя и свою надежду на продолжение. Рефлексирует только частично. Поэтому как только у нее момент слабости и воля отказывает, ноги сами ее везут к нему. Но она опять не рефлексирует, зачем едет. Делает вид, что не особо надеется, а на самом деле очень надеется)

Еще два дня провела в том городе, но не с ним. Он что-то писал, но не слишком активно. Потом пару недель не писал вообще.

Так прошло три месяца. Переписывались нечасто, с его подачи. Но прежнего комфорта уже не было. И снова я в его городе, на свадьбе подруги. Приехала пьяная, наговорила всякого: что тоскую, выберу его всегда, что-то про БМ, который вроде пытается вернуться (я умом понимаю, что нет, хотя общаемся мы много). Половину не помню, меня несло. Самой от себя мерзко сейчас. Секс, конечно.

(Она ощущает себя призом, который может выбрать бывшего, а может этого, хочет ему этим польстить. А ему очевидно, что она не нужна ни ему, ни другу его. Поэтому она в глупом положении со своей короной)

Утром он выдал "Переезжай на Академ." Мы так про его квартиру всегда говорили. Вроде и приглашение, но видно, что не "ко мне", а больше в шутку (или под щипцами). Я ухмыльнулась и промолчала. Попросила не говорить БМ про меня.

Я: А ты сказал в итоге про меня что-то? 😉

Б: Неа

И разговора не было

Я: Просто он мне мозг час в машине выносил твоим "женским расписанием", свободными вторниками и завтраками, которые тебе кто-то готовит. Злопамятный

Б: Странно

Ну не странно

Но подготовки к этому не было

Я: Ну, там крутятся иногда странные вещи. В мозгу

Б: Ага

(Она все время очень "хитро" его щипцует бывшим мужем. Все время говорит про него, надеясь вытянуть гордость за владение призом, передает слова бывшего, что герой бабник, надеясь, что тот опровергнет. Ему хорошо видны ее щипцы и очень уныло от них. А вот она их совсем не чувствует. Понятно, друзья как слепота к собственным щипцам связана с очень плохой рефлексией?)

Я очень тоскую и не хочу это выключать (а может не хочу закрывать хлеборезку). Хотя понимаю, что сейчас еще – вполне могу вернуться на дружескую ступень не сильно пострадав. Меня качает от "гордо замолчать и ждать серьезных предложений" до "продолжить легкое общение с моими поездками и надеяться, что СЗ подрастет". Вот только таких, "ездящих", причем годами, у него десяток. Не хочется слиться с толпой.

(Автор, годами ездить не получится. Еще один приезд и ему станет жалко вас и стыдно за вас и он начнет избегать общения. Так как относится он к вам по-человечески хорошо и ваш бывший муж тоже, они пока поддерживают видимость уважения к вам. Но скоро оба не смогут на вас даже смотреть без слез. Заканчивайте слив в обе стороны. Тогда есть шанс начать какую-то новую историю, но ищите парня не в этой тусовке, здесь вместо вашей фигуры уже лужа)

Мое прошлое письмо: https://evo-lutio.livejournal.com/1156937.html