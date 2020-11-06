В Подольске обстреляли автомобиль с ребенком

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06.11.2020, 23:48, Новости дня

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования полуторагодовалого ребенка в результате обстрела автомобиля.

«Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в сети Интернет, о травмировании малолетнего ребенка в результате стрельбы по автомашине», – приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины произошедшего.

О происшествии рассказала мать ребенка, которая вместе с ним ехала в машине. «5 ноября 2020 года около 12.30 часов, мы с маленьким ребенком (1 год 8 месяцев) на машине ехали по Симферопольскому шоссе по направлению г. Серпухов. (…) В районе 33 километра автомагистрали М-2 Крым автомобиль догнала машина под управлением неизвестных лиц, (…) и миганием фар потребовала уступить дорогу», – написала девушка в Instagram.

Она отметила, что водитель не соблюдал дистанцию и скоростной режим, а машина была без номеров. Позже неизвестные поравнялись с семейным автомобилем, выстрелили в переднее стекло и быстро уехали. Девушка рассказала, что салон был весь в крови. По ее словам, осколки стекла оставили на лице ребенка глубокие порезы.

В сентябре правоохранительные органы сообщали, что в результате обстрела автомобиля в Ингушетии погиб водитель, еще два человека пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

В сентябре правоохранительные органы сообщали, что в результате обстрела автомобиля в Ингушетии погиб водитель, еще два человека пострадали и находятся в тяжелом состоянии.



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