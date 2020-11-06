Республиканцы обратились в Верховный суд США из-за нарушений на выборах

06.11.2020, 23:48, Новости дня

Отделение Республиканской партии США в Пенсильвании обратилось в Верховный суд из-за нарушений на выборах, сообщают СМИ.

Как заявили республиканцы, «суд должен распорядиться, чтобы ответчики – избирательные комиссии округов – зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок». От Верховного суда США требуют решить, насколько законны эти бюллетени. В Пенсильвании бюллетени принимаются по почте в течение нескольких дней после дня выборов, передает РИА «Новости».

В ходатайстве указывается, что «голосование в Пенсильвании вполне может определить, кто будет следующим президентом» страны. В Республиканской партии признают, что избирком штата распорядилось отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17.00 (01.00 мск) 6 ноября, однако, по мнению республиканцев, на местах это требование не соблюдается, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Источники Reuters сообщают, что Национальный комитет Республиканской партии планирует собрать не менее 60 млн долларов на связанные с выборами судебные тяжбы президента страны Дональда Трампа. Для этого партия обратилась к своим спонсорам.

Госсекретарь Аризоны Кэти Хоббс заверила, что в штате не ведется подсчет незаконных бюллетеней. Кроме того, она заявила: «Я не знаю никаких своих коллег в стране, которые бы позволили делать подсчет незаконных бюллетеней в своих штатах. Так что, честно говоря, такая дезинформация только усложняет нашу работу».

Washington Post со ссылкой на неназванного представителя его штаба пишет, что Трамп, по мере того, как поступали данные о голосах избирателей на следующий день после выборов, говорил своим соратникам, что может проиграть, но только из-за того, что у него «крадут выборы». По словам его советников, Трамп хотел «взять более дерзкий тон» в заявлениях. Его «пытались успокоить», но в четверг вечером Трамп все же выступил перед журналистами – это была та пресс-конференция, которой в штабе хотели избежать.

CNN заявляет, что часть советников Трампа считает его поражение на выборах делом решенным и старается отмежеваться от республиканца из чувства самосохранения. Утверждается, что советники в целом считают неубедительными заявления Трампа о нарушениях и мошенничестве при подсчете голосов. Республиканец, как сообщается, «оказался в одиночестве» с такой постановкой вопроса, но некоторые советники говорят ему то, что он хочет услышать.

Напомним, Трамп заявил, что «никогда не сдастся в борьбе» за Соединенные Штаты и их народ. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.