 

Мнение: Цензура на американском ТВ

06.11.2020, 23:40, Разное

Заявление Трампа по поводу победы на выборах, подверглось цензуре на нескольких американских телеканалах.

Как сообщает USA Today, MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC остановили прямую трансляцию выступления Трампа, в котором он обвинял противников в попытке «украсть выборы», заявлял о множестве нарушений на голосовании по всей стране и утверждал, что после подсчёта голосов выиграет выборы. Сразу после отключения трансляции ведущий MSNBC заявил, что «неизвестно ни о незаконных голосах, ни о победе Трампа». Ведущие ABC и NBC также заявили, что Трамп делал «бездоказательные» заявления.

Отлично, что новостные ведущие телеканалов определяют что правда, а что нет. А как же Первая поправка и инклюзивность мнений?
Борьба с агентом Дональдом вынуждает отбрасывать даже видимость приличий и симуляцию демократии.
На самом деле нам пытаются сказать, что свобода слова, это кого надо свобода слова. А если вы не понимаете этот чудесный принцип, заботливый цензор вас поправит.
Ну а что может быть лучше для примера, нежели подвергнутый цензуре президент США. Эти выборы становятся все лучше и лучше.

Источник: Colonel Cassad



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