ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных CОVID-19

06.11.2020, 23:30, Новости дня

В мире установлен новый рекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 6 ноября.

За сутки COVID-19 выявили у 581 679 человек. За сутки от коронавируса умерло 8899 человек.

Общее число случаев COVID-19 в мире достигло 48,5 млн, а летальных – 1,231 млн.

Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 31 октября, когда коронавирусную инфекцию выявили у 535 928 человек.

В пятерку стран с наибольшим количеством инфицирований входят США (9,3 млн), Индия (8,4 млн), Бразилия (5,5 млн), Россия (1,7 млн) и Франция (1,5 млн). Более миллиона случаев COVID-19 зафиксировано также в Испании, Аргентине, Великобритании и Колумбии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.