 

ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных CОVID-19

06.11.2020, 23:30, Новости дня

В мире установлен новый рекорд по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 6 ноября.

За сутки COVID-19 выявили у 581 679 человек. За сутки от коронавируса умерло 8899 человек.

Общее число случаев COVID-19 в мире достигло 48,5 млн, а летальных – 1,231 млн.

Предыдущий суточный рекорд был зафиксирован 31 октября, когда коронавирусную инфекцию выявили у 535 928 человек.

В пятерку стран с наибольшим количеством инфицирований входят США (9,3 млн), Индия (8,4 млн), Бразилия (5,5 млн), Россия (1,7 млн) и Франция (1,5 млн). Более миллиона случаев COVID-19 зафиксировано также в Испании, Аргентине, Великобритании и Колумбии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / В Кремле поздравили со свадьбой журналиста Андрея Колесникова

14.09 / Украина отказалась возобновлять водоснабжение Крыма

31.07 / Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения – Ляшко

10.09 / Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом даёт свои плоды

21.07 / Компания Honda прекращает производство модели Civic в кузове купе

05.09 / Несмотря на обещания Байдена, его победа не сулит Украине ничего хорошего

26.07 / Самолет Москва – Улан-Удэ вынужденно сел в Иркутске из-за курильщика

31.07 / Назван ранний признак угрозы сердечного приступа

25.07 / Вакцинацию от коронавируса решили сделать добровольной

10.10 / В решении финансовой дилеммы ЕС дело за Меркель и фон дер Ляйен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска