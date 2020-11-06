 

Ученые разработали метод безошибочного определения подлинности вина

06.11.2020, 23:17, Разное

Группа учёных из США и Австралии разработала новый метод безошибочного определения подлинности вина. Они использовали для этого флуоресцентную спектроскопию для определения региона, где был изготовлен алкогольный напиток.
Этот метод даёт 100% точности и легко определяет по особы маркерам, где именно созревал виноград и где разливали готовую продукцию. Для тестирования были выбраны четыре вида вин из винограда «каберне совиньон». Три из них были взяты из винодельческих регионов в Австралии, а одно прямиком из родины этого сорта в Бордо во Франции. Новый метод безошибочно определил не только сорт винограда, но и место, где было сделано вино. Таким образом учёные получили самый действенный и наиболее простой метод оценки вина на подлинность.

Подобное крайне необходимо в современном мире, так как многие виноделы страдают из-за фальсификации их продукции. Ежегодный ущерб оценивается миллиардами долларов, а региональное винное производство из-за таких убытков вовсе теряет возможность существовать и быстро закрывается. Авторы новой разработки надеются повсеместно использовать её для создания первой в мире надёжной защиты вина от подделок, пишет интернет-издание «РИА Новости».



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