“Новый штамм коронавируса”: Российский эксперт рассказал о ближайших перспективах в области вирусологии

06.11.2020, 23:17, Разное

Российский вирусолог Сергей Нетесов дал интервью одному из отечественных изданий, в котором поделился своим видением перспектив возникновения новых опасных вирусов. По мнению ученого, человечество в ближайшем будущем может ожидать атака нового штамма коронавируса.

Свое мнение эксперт, представляющий лабораторию биотехнологии и вирусологии НГУ РАН, высказал, отвечая на вопрос представителя прессы о том, какой вирус может представлять опасность для жителей планеты в ближайшее время. “Сейчас мы гораздо четче представляем себе облик следующего возможного высокопатогенного вируса. Это с большой вероятностью будет новый штамм коронавируса, однако же необязательно. Он может быть и вирусом гриппа, и энтеровирусом, или каким-либо другим вирусом”, – отметил Сергей Нетесов.

Специалист подчеркнул, что более точный прогноз возможных дальнейших эпидемий будет реален после того, как на наивысшем уровне исследователи изучат детально вирусы представителей животного мира и особенности их геномов. К слову, Нетесов видит для этого довольно неплохие перспективы у отечественных вирусологов, ведь, по его мнению, “заглохшая” за последнюю четверть века тема в РФ сейчас возрождается посредством немалого количества думающих людей. Об этом пишет URA.RU.