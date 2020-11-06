Доктор рассказала о повышающих настроение продуктах

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06.11.2020, 23:17, Разное

Елена Соломатина, диетолог, пояснила о продуктах, которые способны помочь улучшить настроение. Она напоминает, что людям необходимо внимательно следить за питьевым режимом и сном.
Эксперт сообщает, что человеческому организму нужны магний, цинк, йод, витамины B и D. Людям стоит задуматься над собственным рационом и увеличить продукты, где содержится витамин D, который способен помочь укрепить иммунную и костную системы, он также считается антидепрессантом и содержится в рыбе, молочных продуктах и яичном желтке.

Диетолог напоминает о том, что нужно употреблять продукты с витамином B, убрать из меню сладости, включить продукты со сложными углеводами. Сюда входят цельнозерновые крупы, хлеб с отрубями и грубого помола, гречка, овсянка. Также включить в рацион красное мясо 2-3 раза в неделю, но лучше отдать предпочтение куриному или кролика, где содержится и цинк. Много триптофана, гормона удовольствия, есть в индейке. Уровень счастья повышают и бананы, в которых имеется магний, необходимый нервной системе.

Также для здоровья людей важна клетчатка, которой много в зеленых листовых овощах. Йод в ответе за энергичность человека, поэтому стоит употреблять морскую рыбу, водоросли, грецкие орехи, хурму и фейхоа. Специалист отмечает, что людям нужен и холин, обеспечивающий скорость мышления, хорошее настроение и желание продуктивно работать. Он содержится в яичном желтке.



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