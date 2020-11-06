Мнение: Строительство заводов-гигантов, красивый несоветский чайник и продажи АвтоВАЗа

06.11.2020, 23:15, Разное

1. Канал «Сделано у нас» приводит список 18 крупнейших заводов, которые строятся в России прямо сейчас. Из списка следует, что у нас продолжает бурно развиваться нефте- и газопереработка, металлургия цветных металлов и производство калийных удобрений. Огромные средства вкладываются также в судостроение:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/18-gigantskih-zavodov-kotorye-seichas-stroiatsia-v-5f71d1424fade30a2a6c214d

1. Амурский ГПЗ – 790 млрд рублей

2. Амурский ГХК – 700 млрд рублей

3. Запсибнефтхим – 650 млрд рублей

4. Арктик СПГ-2 – 600 млрд рублей

5. Баимский ГОК – 500 млрд рублей

6. Ямал СПГ (4-я очередь) – 300 млрд рублей.

7. Олефиновый комплекс ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 234 млрд рублей.

8. Удоканский ГМК – 200 млрд рублей.

9. Гремячинский ГОК – 180 млрд рублей.

10. Усольский калийный комбинат – 180 млрд рублей.

11. Усть-кутский ГПЗ – 170 млрд рублей.

12. Богучанский алюминиевый завод – 160 млрд рублей.

13. Судоверфь Новатэк в Белокаменке (ЦСКМС, ранее известна как Кольская верфь) – 120 млрд рублей.

14. Тайшетский алюминиевый металлургический завод – 120 млрд. рублей

15. Судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край, бухта Большой Камень) – 117 млрд рублей.

16. Балтийский СПГ

17. Балтийский ГХК

18. Балтийский ГПЗ (общие инвестиции последних трёх проектов 1.1 трлн рублей).

Интересно, смогут ли сторонники Гибнущей России привести аналогичный список крупных заводов, которые вот прямо сейчас разрушаются и вскоре прекратят существование?

2. Помните, мы обсуждали недавно стильный чайник советской эры? Скептики оказались правы — посвящённый полёту в космос красивый чайник действительно выпускался не в СССР. Сейчас немногие сохранившиеся чайники стоят хороших денег:

3. Отечественный автопром развивается по принципу «что не убивает нас, делает нас сильнее». На дворе кризис, а российская автопромышленность ставит многолетние рекорды:

https://lenta.ru/news/2020/11/03/avtovaz/

«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с октября 2014 года, говорится в отчете компании.

В тройку лидеров по продажам вошла Lada Granta с результатом в 12 756 автомобилей (плюс 8,9 процента), Lada Vesta занимает второе место, было поставлено 11 853 автомобиля (плюс 42,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Замыкают тройку пассажирские и коммерческие версии Largus, в октябре российский автогигант реализовал 4779 таких машин (плюс два процента).