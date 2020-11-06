 

Мишустин принес соболезнования в связи со смертью Жванецкого

06.11.2020, 23:08, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни сатирика Михаила Жванецкого, скончавшегося на 87-м году жизни.

«Ушел из жизни Михаил Михайлович Жванецкий – один из самых ярких писателей, непревзойденный импровизатор и рассказчик, человек большого таланта, творческой энергии, активной гражданской позиции. Трудно осознать эту потерю и смириться с ней. Это большая утрата для родных и близких, российской культуры. Для всех нас», – говорится в сообщении на сайте правительства.

По словам премьера, Жванецкий много лет был «дежурным по стране» и страна отвечала ему искренней и большой любовью. Миниатюры, тексты, репризы, монологи сатирика стали классикой жанра, отметил Мишустин.

«В каждом произведении – сатира и философия, мудрость и остроумие, тонкая ирония, глубокий смысл. Он, как никто другой, умел с юмором говорить о серьезных вещах, трогательно, с неизменной улыбкой рассказать о сложностях жизни, заставлял задуматься, посмеяться над собой. Михаила Жванецкого больше нет с нами. Но великий Мастер слова остается в своих литературных произведениях и, конечно, в сердцах и памяти многочисленных поклонников. Примите мои искренние соболезнования в связи с постигшим всех нас горем», – говорится в сообщении.

В пятницу о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком.

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Жванецкого.

В начале октября Жванецкий решил прекратить публичные выступления, это было связано с возрастом. При этом представитель юмориста сообщал, что коронавирус стал главной причиной, по которой на самом деле артист прекратил выступления.



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