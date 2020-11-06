“Я хочу учиться”: Анна Седокова записалась на онлайн-обучение в Гарвард

06.11.2020, 22:53, Разное

Популярная певица Анна Седокова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой поделилась с подписчиками информацией о поступлении в Гарвард и пространными откровениями о своем самообразовании. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Свою публикацию исполнительница начала с осуждающей тирады, направленной на посетителей соцсети, обвиняющих блогеров в попытке “нажиться” на подписчиках. Обычно, по словам красавицы, негатив фолловеров направлен на владельцев аккаунтов, занимающихся организацией онлайн-курсов и марафонов. Однако, как убеждена Седокова, подобные обучающие страницы лишь способствуют повышению уровня образованности людей, желающих получить как можно больше знаний. В пример она поставила себя, заявив о том, что с детства имеет склонность к самообразованию. Более того, такая тенденция сохраняется и поныне.

“Я хочу учиться. И я хочу отдавать свои знания назад. Я уже записалась на онлайн-обучение в Гарвард. Ведь я хочу, чтобы мой мозг больше работал”, – эмоционально резюмировала звезда сцены.

Подписчики восприняли публикацию знаменитости по разному. Так, некоторые из них упомянули о том, что склонность к самообразованию и разочарование от назойливых попыток блогеров являются понятиями, не связанными напрямую, и могут вполне сочетаться у адекватных людей. Большинство же поклонников выразили солидарность с любимицей и пожелали ей новых успехов в вопросах овладения новыми полезными знаниями и навыками.