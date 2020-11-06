Ученые выявили индикатор тяжести формы заболевания COVID-19

06.11.2020, 22:53, Разное

Итальянские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности механизма возникновения разных форм тяжести при заболевании COVID-19. По словам специалистов, высокая степень тяжелых последствий от заражения коронавирусом у части заболевших обусловлена наличием у них некоей особой молекулы.

О результатах научной работы информировала ведущий исследователь Мария Решиньо, представляющая лабораторию иммунологии и микробиотики. По её словам, обнаруженная учеными молекула запускает в организме инфицированных коронавирусом людей процесс иммунного ответа. При этом она имеется в наличии именно у тех пациентов, которые демонстрируют склонность к более тяжелому протеканию заболевания. Таким образом, как объяснила эксперт, наличие такой молекулы в организме вполне может считаться индикатором серьезности формы данного заболевания. Впрочем, она подчеркнула, что открытие является совсем свежим, и научные материалы о нем еще лишь готовятся к опубликованию.

К слову, научная группа Решиньо плотно работает над проблемой COVID-19, и её лидер поделилась характерными фактами о заболевании. В частности, специалист уведомила, что риск развития болезни у женщин является более низким по сравнению с мужчинами. В то же время наименее подвержены заболеванию дети возрастом до 12 лет, при этом возможность передачи вируса от них ниже, чем между взрослыми.