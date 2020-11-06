Специалист рассказала о последствиях приема антибиотиков детьми

06.11.2020, 22:53, Разное

Лейла Намазова-Баранова, детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, напомнила о последствиях употребления антибиотиков детьми. Она напоминает, что антибиотикотерапия в первые годы жизни приводит к лишнему весу и ожирению, возникновению заболеваний, которые связанны с нарушением метаболизма.

На пресс-конференции «Проблема устойчивости к антибиотикам на фоне пандемии» эксперт пояснила об исследованиях, которые подтверждают, что если в первый год жизни ребенка назначать антибиотики, то у детей может изменяться траектория здоровья и формироваться ожирение и проблемы с метаболизмом.

Раньше эксперты заявляли, что в период пандемии COVID-19 увеличилось количество используемых антибиотиков. Однако доктора напоминают, что при коронавирусной инфекции эти медпрепараты не приносят пользы.