Оскорбивший Путина грузинский журналист Габуния заболел коронавирусом
06.11.2020, 22:48, Новости дня
Скандально известный грузинский тележурналист Георгий Габуния заболел коронавирусом, об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Георгий Габуния лечится в домашних условиях, он чувствует себя нормально, отмечается в грузинских СМИ.
Габуния в прошлом году в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина, а недавно вновь резко отозвался о нем.
В Грузии летом задерживали россиянина, который якобы хотел убить Габунию. Официального подтверждения этому нет, власти Грузии также отказались обвинять Россию в «заказе на убийство» журналиста.
В прошлом году на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства, после возмущения со стороны зрителей его уволили с канала.
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