 

У служебной BMW Оверчука в ДТП оторвало заднее колесо

06.11.2020, 22:48, Новости дня

Стали известны подробности ДТП, в котором пострадал вице-премьер Алексей Оверчук, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил источник ТАСС, ДТП произошло из-за того, что «водитель «Таврии» не справился с управлением». «Таврия», по словам источника, «вылетела на разделительную полосу, где столкнулась с Nissan и машиной вице-премьера Оверчука». От удара у служебной BMW Оверчука оторвало заднее колесо, машину развернуло поперек дороги. Оверчук находился на пассажирском сиденье BMW. Его пресс-секретарь Андрей Матвеев сообщил, что вице-премьер «пострадал, находится в ЦКБ», передает РЕН ТВ.

Напомним, ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве.



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