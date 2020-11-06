Ученые: Питание может изменить течение болезни Альцгеймера на ранней стадии

06.11.2020, 22:25, Разное

Ученые сообщают, что течение болезни Альцгеймера на ранней стадии может изменяться от питания. Итоги исследования опубликовали в издании Alzheimer’s & Dementia.

В европейском исследовании LipiDiDiet принимали участие 311 пациентов, которых наблюдали на протяжении трех лет. Участники эксперимента получали полинутриентный напиток, который богат минералами, витаминами и питательными веществами. Опыты продемонстрировали, что у таких людей менее быстро ухудшались когнитивные функции, чем у добровольцев контрольной группы, которые получали плацебо.

Ранняя стадия заболевания Альцгеймера характеризуется понижением функций памяти и мозга. Специалисты Саарландского университета приняли решение проверить благодаря анализу спинномозговой жидкости людей с ранней стадией болезни, как изменение диеты может предотвращать ухудшение состояния больного.

Специалисты выяснили, что у людей с заболеванием Альцгеймера, получавших питательный коктейль, мозг “усыхал” на 20% меньше, нежели в контрольной группе. Также участники, которые получали настоящий напиток, реже имели когнитивные нарушения на 40-70%, чем те, которые получали плацебо.