 

“Сможешь простить”: Анастасия Решетова высказала свое отношение к изменам

06.11.2020, 22:25, Разное

Популярная модель и инста-блогер Анастасия Решетова в рамках онлайн-общения с подписчиками в разделе Stories своего микроблога Instagram ответила на ряд вопросов о нюансах своего мировоззрения. В частности, отвечая на один из вопросов, знаменитость высказала свое отношение к изменам.
Комментируя непростую тему, Решетова подошла к её оценке весьма философски. “Есть три типа: измена ради удовлетворения сексуальной потребности, измена из-за любви к другому человеку и измена назло своему партнеру. Честно говоря, если ты действительно любишь, ты сможешь простить в любом случае”, – отметила красотка. Примечательно, что вопрос был задан ей на английском языке, и отвечая на него, модель продемонстрировала свои лингвистические познания очень достойно.

К слову, затронута была и злободневная тема “сильных женщин” в современном обществе. По мнению Анастасии Решетовой, представительница прекрасного пола такого типа нуждается в не менее сильном во всех отношениях партнере, иначе интерес в отношениях будет отсутствовать. При этом источниками силы знаменитость считает знания, Бога и любовь.

“Бог – есть Любовь”, – поэтично резюмировала она.



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