Тина Канделаки продемонстрировала подборку своих не самых удачных фотографий

06.11.2020, 22:25, Разное

Тина Канделаки, экс-ведущая проекта «Самый умный», сообщила, что имеет коллекцию неудачных фотографий. Артистка продемонстрировала подписчикам самые смелые кадры.

На своей странице в Instagram Тина Канделаки написала, что некоторые женщины от таких компрометирующих снимков сразу избавляются, но она их хранит и всем показывает. Артистка рассказывает, что из-за плотного графика фото приходится делать налету. У нее есть снимки, где она смотрит вообще в другую сторону, иногда помощник может поймать ее даже на полуслове. Свои неудачные кадры журналистка не прячет, а предлагает подписчикам их рассмотреть.

Такой смелый поступок Тины Канделаки восхитил фанатов. Они считают, что демонстрировать подобные кадры многомиллионной аудитории может лишь смелая женщина. А не так давно артистка предлагала хейтерам чаще критиковать ее внешность и сообщила, что подобные комментарии ее только веселят.