 

Трамп обещал не сдаваться

06.11.2020, 22:08, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что «никогда не сдастся в борьбе» за Соединенные Штаты и их народ.

Трамп напомнил, что «с самого начала» заявлял о необходимости «посчитать все законные бюллетени» и не учитывать «незаконные». По его словам, демократы «сопротивляются» этому «основному принципу на каждом углу». Трамп намерен добиваться «этого процесса через каждый аспект законодательства», передает РИА «Новости».

Американский президент заявил, что народ США «заслуживает полной прозрачности при подсчете голосов и утверждении» результатов выборов. Он подчеркнул, что «речь больше не идет о каких-то отдельных выборах», сейчас вопрос стоит о «чистоте всего избирательного процесса» в США, передает ТАСС.

Wall Street Journal пишет, что предвыборный штаб Трампа и представители Республиканской партии в американском штате Невада направили генпрокурору Уильяму Барру жалобу о нарушениях в ходе выборов. Утверждается, что в Неваде незаконно по почте проголосовали 3026 человек, которые ранее покинули штат. Минюст США подтвердил получение жалобы. WSJ отмечает, что сотрудники ведомства не могут начать расследование, пока идет подсчет голосов, иначе может сложиться впечатление попытки повлиять на результат подсчета.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах: мертвые души среди избирателей, странности с результатами почтового голосования, изменение законодательства непосредственно в ходе выборов, недопуск наблюдателей.



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