Модель или всё же сожительница? – Личное мнение

06.11.2020, 22:05, Разное

Лена Кулецкая была моделью. Анастасия Решетова была сожительницей Тимура Юнусова. Настя стала ведущей «Ты — топ-модель» на ТНТ, а Лена — нет.



Модель vs Сожительница. Фото: Соцсети, КП

Решетова — дородная девка. Безусловно, факбл со своими параметрами «120-75-150».

Крепкая такая, устойчивая, выносливая в постели. Прекрасные характеристики для сожительницы, но при чём здесь, простите, модельный бизнес?

Её бы — в поле, её бы — в койку, с неё бы статую свободы лепить, если дать подзатыльник, чтобы не сутулилась.



Фото: Соцсети

Только вот что Решетова понимает в моделях и модельном бизнесе? Модель, содержанка и проститутка — это три совершенно разные профессии.

Я всё понимаю: назвать содержанку девкой, давалкой, подстилкой — некомильфо. Звучит грубо. Режет слух.

Кто-то придумал называть сожительниц богатеньких мужичков моделями, но с тем же успехом этих женщин можно называть и фрезеровщицами. Какое отношение они имеют к фрезеровке? Никакое! Какое отношение они имеют к модельному бизнесу? Тоже никакое!

Я прекрасно понимаю, почему Кулецкую задело то, что Решетова будет вести «Ты — топ-модель».

Вот что написала Лена:

Хотела написать «Девочки, настоящий моделлинг — это НЕ ПРО пластическую хирургию»… Я в данном вопросе — бабка пердунья с присказкой «а вот у наааас было не таааак». Женя Володина, Наташа Водянова, Наташа Поли, Аня Вялицина и многие многие другие топ (о которых жёлтая пресса не слышала). Круто, что в наше время было «как у нас».



Я больше скажу: настоящий моделлинг — это не только не про пластическую хирургию, как совершенно справедливо отметила Кулецкая, но ещё и не про сожительство голодных девочек с мужчинами в обмен на «ништячки».

И пусть среди этих ништячков может быть и выпас в стрингах на подиуме, и передачка, на которой можно поторговать переделанной мордой, но всё это не восстанавливает репутацию девушек из подворотни и не делает из них профессионалов. Да и на лицах их отчётливо читается «колхоз» несмотря на все усилия пластических хирургов.

Но, может, на проекте большой, широкобёдрой Настасье посчастливится найти нового сожителя, который по достоинству оценит её необъятные формы и заберёт к себе? Впрочем, не получится: Тиман не позволит левому мужику пихать в мамку своего сына.

Эх, что-то жалко стало Настьку. Да, не модель, но пусть всё же порадуется: помусолит ртом микрофон. Зря, что ли, морду кроила?

В общем, пожелаю Насте успеха в новом, совершенно незнакомом и непонятном ей деле!

А вы что пожелаете Насте?