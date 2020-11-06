Мнение: Задания к тесту №21. 1-4

06.11.2020, 21:55, Разное

Задания 21-го теста давайте разбирать.

Последние 2 задания уже разобрали. Давайте часть остальных.

Эпилоги 2-3. Тест №21.

Преследуя Диану и даже перегораживая ей дорогу, КСЖ, тем не менее, не выходил из красного поля.

Назовите главную причину этого.

– Его высокая СЗ

– Его отцовские права

– Его косяк, который он стремился исправить

– Расставание с Алисой

– Отказ от встреч исходил не от Дианы, а от ее отца

Правильный вариант – 5.

Полуправильный – 1.

Преследовать того, кто отказывается от разговора – почти всегда выходить из красного поля.

Если вы все обдумали и раскаялись – это не повод преследовать физически человека, который твердо отказался от контакта. Попробуйте компенсировать свой косяк чем-то вещественным, сделайте что-то полезное для человека, но не поджидайте его везде и не требуйте, не давите. Даже если вы уверены в своей высокой значимости, это не повод игнорировать волю человека.

Отцовские права и любые другие законные права – это тоже не повод для преследования. Идите с этим в суд, если у вас есть права, а их нарушают.

Друзья, понятно, что красное поле в таких ситуациях заканчивается очень быстро, хотя высокая СЗ увеличивает его?

Как только вы выходите из красного поля, ваша СЗ падает, даже если была высокой. Человек может начать вас опасаться, тяготиться вами, мечтать отвязаться. Поэтому преследовать нельзя. Даже в хрестоматийном камбэке бывший плюс должен не преследованиями заниматься, а действовать иначе, несмотря даже на то, что многие бывшие минусы ожидают именно беготни. Не надо. Красное поле даже здесь очень быстро закончится.

Но в случае с КСЖ отказ от встречи касался воли отца Дианы, а не Дианы. Диана была с отцом иногда согласна, колебалась из-за недостаточно хорошей рефлексии, но КСЖ видел, что его настойчивость склонит ее на его сторону. Как и вышло.

Чтобы 1 задание теста принесло вам пользу, вы должны запомнить основной принцип – где заканчивается ваше красное поле в отношениях. Там где начинается отказ другого. Но имеет значение честно отрефлексированное Нет. "Нет" – это не нет. Вот почему СЗ продляет красное поле. При вашей высокой СЗ вам отказывают чаще всего в кавычках. Но даже в кавычках "нет" – это все-таки Нет и дает запаса КП не так много. А вот Нет других лиц почти не имеет значение.

Только будьте осторожны в оценках, чья именно воля, не надевайте на человека колпачок безвольного. Вы, наверное, в курсе, как часто Победители считают, что их воображаемой половинке кто-то промыл мозги, внушил что-то, сбил с пути, демонизируют друзей, родню и психологов, которые вмешались. В случае КСЖ Диана прямо давала ему понять, что не хочет встречаться из-за отца. Если бы она говорила, что сама не хочет его видеть, красное поле КСЖ закончилось бы на ее отказе.

Кто правильно ответил? Опишите чем руководствовались.

Кривая динамики СЗ КСЖ для Нино изображена на графике. Кривая отражает СЗ КСЖ с того момента, как Нино узнала о его существовании от Дианы.

Какой момент соответствует точке на графике, когда кривая пошла снизу вверх?

– Когда КСЖ назвал себя «жених тети Нино»

– Когда КСЖ сказал, что она слишком много интересуется его штанами

– Когда КСЖ назвал ее честной и чистой девушкой

– Когда КСЖ сказал, что Казанова хуже, чем он

– Когда Диана пересказала ей их разговор с КСЖ

Правильный ответ – 4, полуправильный – 3.

Все варианты ответов – моменты достаточно цепляющие. Однако, резкая перемена отношения к КСЖ у Нино произошла не от того, что он зацепил ее внимание, ведь короны у Нино нет, локус внутренний и рефлексия хорошая, поэтому просто так зацепить ее не так уже легко.

Польза второго задания в том, чтобы запомнить принцип резкого изменения кривой значимости.

Такое резкое изменение происходит почти всегда из-за этических моментов.

Сливы и косяки не меняют значимость резко, она меняется плавно, если только к косяку не подключается этический момент.

Если же человек кажется вам подлым или опасным для ваших близких, значимость меняется резко.

Вот почему люди чуть-что стараются нацепить белое пальто. Они надеются заменить этим этическое чувство, решить, что некто фу, и снизить его значимость. Но снижает это только рефлексию, а значимость остается как была или даже растет.

А вот когда рефлексия хорошая и ваше отвращение – не белое пальто, СЗ человека действительно может резко упасть. От косяка, даже очень большого, нет, не резко, от подлости – да, может упасть резко. Но только если оценка подлости как подлости – не вранье себе, а хорошая рефлексия.

Вот у Нино сначала СЗ КСЖ падала, поскольку она выслушивала от Дианы рассказы о том, как она его любила, а он ее обманывал. Диана рассказывала из-под короны, из слияния границ, как рыба или даже рапан, поэтому образ КСЖ для Нино рисовался мелочным, лживым, низким.

А здесь она впервые пообщалась с ним и сначала все подтверждало ее мнение. Да, обаятельный, наглый, самоуверенный. Нино и так была в курсе, что он такой, и это не влияло на его СЗ для нее. Ей это не важно в данном случае. А вот когда КСЖ сказал ей, что Казанова – еще хуже, чем он, Нино увидела, что говорит КСЖ искренне и хорошо понимает, что сам он – тоже плохой.

Вот я добиваюсь, чтобы вы видели, на чем строится очарование нерыб. На спонтанности, которая без искренности невозможна. На той самой "сильной энергетике". Нино видела, что КСЖ искренне говорит. В отличие от рапанов она очень хорошо отличает правду от лжи, поскольку у нее нет короны, а причина всех самообманов – корона. Для нее это был переломный момент – КСЖ осознает свою аморальность, видит зло, а значит может исправиться или уже исправляется.

Все остальное – не имело такого значения. Да, обаятельный и остроумный мачо, да, она ему симпатична. Но Нино какая разница? Она не из тех, кто собирает симпатии мужчин в шкатулку.

Вот его замечание о ее чистоте и честности – другое дело. Это ей понравилось, поскольку это тоже говорит о его ценностях, хотя и очень косвенно.

Кто ответил верно? Как удалось?

Сам того не желая, отец помог КСЖ вернуть Диану.

Как это вышло?

– Получился косяк, который компенсировал косяк КСЖ

– У нее появилось чувство сострадания

– Она положила в шкатулку страдания КСЖ

– Вызвал в ней дух сопротивления

– На дистанции фигура КСЖ росла быстрей

Правильный ответ – 1, полуправильный – 3.

На дистанции растет фигура, когда СЗ была плохо отрефлексирована и когда вы виноваты в расставании. В данном случае СЗ КСЖ и так была огромной для Дианы, на дистанции она наоборот отвыкала от него, возможно иногда даже переносила внимание на кого-то другого.

И все остальное тоже не имело большого значения.

Польза этого задания в том, что нужно запомнить, как ваш косяк компенсирует косяк второго.

Вот ваш слив ваш косяк не компенсирует, а увеличивает (потому что уменьшает СЗ вашу).

Вложения полезные косяк компенсируют.

Но и в случае встречного косяка косяк тоже компенсируется, с неприятным нюансом – к балансу это не приводит, к дефолту или обнулению поля – да.

Если у человека косяк перед вами, в его поле будет хвост. Вы получите компенсацию от него прямо или косвенно или не от него, но получите. Но если вы отвечаете ему встречным косяком, вы не получите ничего. Запомните это и никогда не отвечайте на косяк косяком, и на провокации тоже не косячьте. Выгодней, если косяки будут не на вашей стороне. Косяк на косяк отношения не спасает, а вашу ситуацию в поле ухудшает сразу.

В ситуации с КСЖ вы могли увидеть как это работает. Он кругом виноват, но вместо справедливой обиды Диана чувствует перед ним вину. В ее представлении КСЖ расплатился за свою измену сполна, и только часть этого представления – корона. То есть КСЖ оказался в красном поле из-за того, что отец Дианы поступил с ним слишком жестко. Значимость его для нее упала, когда она осознала, что он бросил ее, но поднялась, когда она стала видеть, что он хочет компенсировать свой косяк, а отец ему не дает. Фигура КСЖ от этого из прохладной стала очень теплой, а уменьшаться может только холодная фигура.

Кто верно ответил? Друзья, не описывайте, пожалуйста, почему правильный ответ не показался вам правильным. Очевидно почему. Потому что вы маловато пока понимаете или интерпретируете вопросы-ответы по-своему. Описывайте лучше логику правильных ответов. Если ответили неверно, но правильный ответ тоже рассматривали, можете описать, как.

Выберите из четырех графиков один, который отражает динамику СЗ Нино для КСЖ.

Правильный ответ – 1 график.

Значимость рыбаков и нерыб всегда растет так, я это много раз говорила.

Всегда, если не вмешиваются какие-то факторы.

А в случае Нино для КСЖ таких факторов не было.

Это задание не буду объяснять, сами расскажите, почему СЗ нерыб всегда так растет (при прочих равных) и как растет СЗ рыб и рапанов?

Потом вы увидите, насколько рост СЗ зависит от уровня сформированности ваших границ, а не от каких-то обстоятельств, как все привыкли думать. Может быть кто-то понимает это уже сейчас и сможет примерно объяснить.

Полуправильный – 3. Просто потому, что ближе всех к правильному ответу. Почему ближе?