 

Политолог: Беларусь превратилась в “пиратскую” республику

06.11.2020, 21:43, Разное

По словам Карбалевича, после президентских выборов 9 августа Белоруссия превратилась в своего рода “пиратскую” республику, где все государственные институты выполняют волю одного человека– Александра Лукашенко. Он объяснил, почему граждане страны сейчас являются заложниками, не зависимо от того, по какую сторону границы находятся.

Политолог уверен, что во всей Белоруссии перестали действовать законы. Он заявил, что не пускать граждан в их страну – совершенно незаконно. В первую очередь, речь идет о студентах, которые учатся в Польше. Он считает, что причина вовсе не в коронавирусе, а в политике.

Эксперт убежден, что запрет пустить в страну белорусских студентов – это попытка не допустить проникновение цветной революции, которую боится Александр Лукашенко. по его словам, сейчас все белорусы, и уехавшие, и оставшиеся, сейчас находятся в одинаковом положении.

“Насколько я понимаю, граница с Россией сейчас мало поможет, потому что в России тоже сейчас границы закрыты”, – отметил Карбалевич.

Политолог добавил, что сегодня сложилась ситуация, когда все страны закрыли границы. Он думает, что в связи с коронавирусом это будет продолжаться как минимум до весны следующего года.



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