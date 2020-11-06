Мнение: Голосование за Сапожника

06.11.2020, 21:40, Разное

Ковид обостряется, консерваторы теряют позиции, прогрессоры наступают. Плюс наступил еще и самый мрачный месяц в году – ноябрь. Трамп сегодня обратился с речью к своим сторонникам по поводу фальсификаций на выборах – все основные американские телеканалы попросту выкинули его из эфира. Все-таки бедняга Трамп – это точно Путин наоборот: Путину принадлежат ровно все телеканалы в стране, Трампу – ни один.

Но у нас тут, в бесплатном блоге, свое голосование: фальсифицировать его, слава богу, невозможно; но можно не участвовать. Неучастие – это ваш голос “против”. 100 рублей – это уже “за”.

Голосуй рублем!

Настала пора объявить новый раунд голосования за блог. Не хочется зависеть от рекламодателей – хочется зависеть от читателей. Спасибо всем, кто поддержал в октябре – Ваша поддержка вдохновляет на новые идеи.

Сбербанк 5469 3800 1126 6748

Альфа-банк 5559 4727 0227 8982

Яндекс.Деньги 410015708250162

Из-за границы – paypal.me/mrsapojnik

Зря я в прошлый раз упрекнул в невнимании зарубежных читателей: понимаю, что тут в наибольшей степени мешает “железный занавес” – далеко не у всех есть “палка”, люди привыкли переводить деньги просто и быстро, без извращений – а в Россию это так просто не сделаешь. Впрочем, с Нового года у нас обещают еще больше усилить контроль за переводами из-за рубежа – калитка закрывается; торопитесь успеть!