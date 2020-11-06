 

Мнение: О гибели комбата армии ДНР под Авдеевкой

06.11.2020, 21:35, Разное

Об обстоятельствах гибели комбата армии ДНР в Авдеевской промзоне.

«По уточненным данным, в ходе утреннего минометного обстрела Яковлевки с позиций 54 бригады погиб наш военнослужащий, находившийся на позиции. Командир батальона принял решение о доставке тела погибшего с места обстрела и сам возглавил эвакуационную группу. Однако при переноске тела к своим позициям, был убит украинским снайпером», — сообщил он.

Также российский журналист сравнил украинских военных с террористами из ИГИЛ.
«Данный факт только подтверждает, что ВС Украины ведут боевые действия как террористы-боевики из ИГИЛ, которые расстреливали похоронные процессии, а также тех, кто пытался оказать помощь раненым», — рассказал Андрей Руденко.
Журналист ВГТРК напомнил ВСУ негласные правила войны, что подло убивать эвакуационную команду.
«Согласно негласным законам ведения войны считается подлостью и крайне низким поступком вести прицельный огонь по группе, занимающейся эвакуацией погибших или раненых с поля боя. Такие действия отдельных лиц вызывают презрение даже в рядах противника», — заключил он.

https://donbasstoday.ru/stali-izvestny-podrobnosti-podlogo-ubijstva-vsu-kombata-dnr/ – цинк

Надо срочно направить в Киев еще одну дорожную карту о вхождении в состав Украины. Тогда точно стрелять перестанут (на самом деле нет).

Мир праху погибших.

Источник: Colonel Cassad



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