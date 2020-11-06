 

Мнение: О феноменальном прорыве России в «святой» 2014 год

06.11.2020, 21:30, Разное

Ну что, сограждане-россияне, от всей души поздравляю!

Под мудрым руководством бессменного президента новый рубеж взят. Новая веха в становлении суверенности, самостоятельности и независимости России пройдена. Как раз, по советской традиции, в канун очередной даты со дня Великой Октябрьской Социалистической революции.

Помните, нам всем обещали сделать экспортно-ориентированную Россию независимой от нефтяных цен. И вот…

В 2020 году балансирующая федеральный #бюджет цена барреля составит около 80 долл., подсчитали аналитики ING. Столько должна стоить #нефть, чтобы доходы правительства покрыли все расходы без привлечения долга и использования средств ФНБ.

К этому #Россия шла долго и трудно. В 2014 году, чтобы свести концы с концами, казне требовалась нефть по 104 долл. за баррель. Затем нефтяную проблему власти решили девальвацией рубля, и в 2015-17 гг балансирующую цену удалось снизить примерно до 70 долл. В 2018-м на помощь пришли пенсионная реформа, позволившая заморозить расходы на #пенсии, и повышение НДС, увеличившее сборы с потребления товаров и услуг. Как итог: в прошлом году бюджет балансировался при цене 49 долл. за баррель – рекордно низкой с 2007 года.

И вот теперь – 80 долл. опять. Можно сказать, что по глубине нефтяной зависимости федеральный бюджет вернулся в 2014 год.

Да, вопреки распространённому заблуждению, цена отсечение бюджетного правила – примерно 40 долл. за баррель – никогда не была «точкой» балансировки казны. Например, в прошлом году при средней цене Urals в 63,6 долл. за баррель Минфин получил 2,9 трлн руб. «дополнительных нефтегазовых доходов», которые направил в ФНБ. Эта сумма – рассчитанные поступления от нефти при цене до 40 долл. Но на практике профицит бюджета составил только 1,9 трлн руб. Иными словами, в ФНБ ушли не только «лишние» деньги, но также часть средств, полученных за счет займов на рынке через размещение ОФЗ.

И в этом году – так же, только долг больше. Минфин прогнозирует дефицит бюджета в 4,5 трлн рублей, или 4% ВВП. Это также цифра из далёкого прошлого. Куда Россия и прорывается стремительно. Телевизионное управление приносит свои закономерные плоды…

Помнится, был такой африканский правитель, чьё царственное имя в переводе на русский означало Всемогущий воин, который благодаря своей силе и отваге идёт от победы к победе, сжигая всё на своем пути. Может, пора и нынешнему хозяину Кремля озаботиться аналогичным псевдонимом?

Ведь от победы к победе же идёт #Россия, не?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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