 

Жванецкий: Не хочу оказаться нудным – для меня это самое страшное

06.11.2020, 21:25, Новости дня

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону народный артист Украины и РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий признавался, что самое страшное для него – оказаться скучным.

“Не хочу оказаться нудным – для меня это самое страшное. Можно быть трагичным, комичным, больным, даже молчаливым – только не нудным. Если кто-нибудь, даже мама, говорила: “Скучно с тобой”, – для меня это было самое страшное”, – сказал Жванецкий в авторской программе “В гостях у Дмитрия Гордона”, записанной в 2006 году.

Жванецкий: Нет, не зря все, от первой до последней строчки, я создаю здесь, в Украине. Полный текст интервью

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года, ему было 86 лет. О причинах смерти публично не сообщалось. За месяц до этого сатирик ушел со сцены и прекратил концертную деятельность в силу возраста, но продолжал писать.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он больше 50 лет выступал на эстраде с авторскими сатирическими произведениями. Жванецкий – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов, автор книг “Встречи на улицах”, “Год за два”, “Моя Одесса”, “Женщины”, “Одесские дачи”, “Собрание произведений”. В последнее время сатирик вместе с женой Натальей и сыном Дмитрием жил в Москве.

В марте 2014-го Жванецкий подписал обращение деятелей искусства против оккупации Крыма. В 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в “белый список” деятелей искусства, которые поддержали Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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