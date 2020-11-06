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06.11.2020, 21:25, Новости дня

22 ноября в Днепре пройдет второй тур выборов мэра, об этом 5 ноября сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

Во второй тур вышли действующий городской голова Днепра Борис Филатов, который набрал 46,41% голосов избирателей, и глава партии “Громадська сила” Загид Краснов, он получил 13,15% голосов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦИК.

Всего в выборах участвовало 17 кандидатов.

Филатов был избран мэром Днепра в 2015 году.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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