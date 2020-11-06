 

Мнение: Генпрокуратура «запустила дурочку»?

06.11.2020, 21:20, Разное

Прочитал новость, что Генпрокуратура России получила из Германии  ответы на свои четыре запроса по поводу госпитализации Алексея Навального. Долго смеялся. Вспомнился Аркадий Райкин и его юмореска о насосах и колесах.

Но похоже, что в ФРГ тоже вспомнили Райкина. И в ответ на российские запросы потребовали предоставить информацию о расследовании в России обстоятельств отравления политика.

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — пожаловались в Генпрокуратуре России. И заявили, что отсутствие данных из Германии мешает российским правоохранителям установить обстоятельства произошедшего, так как «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено».

Уголовное дело по факту отравления Навального в России так и не было возбуждено.

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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