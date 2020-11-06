Мнение: Итоги 4-х лет Трампа, фальсификации на выборах и реакция ОБСЕ

06.11.2020, 21:10, Разное

1. Борьба за кресло президента США в самом разгаре. Опросы отдавали победу Байдену, однако уже ясно, что составители опросов оказались обычными агентами демократов, которые пытались путём откровенной фальшивки деморализовать сторонников Трампа. Репутация составителей опросов, порядком подмоченная ещё во время противостояния Хиллари-Трамп, теперь уничтожена окончательно.

Уничтожена и репутация российских «специалистов по выборам». Несмотря на то, что выборы оказались грязнейшими в истории США, несмотря на огромное количество наглейших нарушений, наши правозащитники продолжают твердить в твиттере и Живом Журнале, что «это другое». Теперь, пожалуй, даже многим убеждённым сторонникам прозападной оппозиции ясно, что их лидеры мнений работают на Демпартию США.

Пока что неясно, сумеет ли Дональд Трамп что-либо противопоставить машине глубинного государства. Пока стороны напрягают все жилы, сцепившись в решающей схватке, Иван Данилов подводит печальные итоги первой трамповой четырёхлетки:

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

Бан в Facebook и Twitter одной из старейших американских газет New York Post, которая посмела опубликовать компромат на Джо Байдена и его сына, — это тоже демонтаж иллюзии, что американские социальные сети являются независимой платформой для свободного высказывания мнений. Сейчас все штатовские IT-гиганты публично сняли с себя маски и продемонстрировали, что есть только одно правильное мнение, одна истина и одна разрешенная идеология — и это мнение, истина и идеология Демократической партии США. Американцы не привыкли жить в условиях, когда формула “демократия — это власть демократов” применяется со столь незамутненной прямолинейностью.

Еще одним важным изменением, которое накрыло американское общество, стала тотальная атмосфера страха и доносительства. США, чьи граждане любят описывать свое государство с помощью слов из собственного гимна “страна свободных и родина смелых”, стали родиной коллективного страха. Недостаточно яростное облечение Трампа, недостаточный восторг от продвижения культурной и политической диктатуры меньшинств или вообще приверженность консервативной политической позиции могут стать поводом для потери работы, для “социальной смерти” от руки твиттер-ополчения Демократической партии или причиной смерти в самом прямом смысле. Эпоха Трампа — это эпоха, в которую сторонников действующего президента могут избить и даже убить на улице американского города за ношение красной бейсболки со слоганом “Сделаем Америку великой снова”. <…>

А еще четыре года Трампа показали, что развернуть тренд на деиндустриализацию США и на съеживание Pax Americana гораздо сложнее, чем думалось в 2016 году. Конфликт с Китаем получился ярким и острым, но вернуть производственные мощности в Америку так и не удалось. Противостояние с Европой запомнилось, особенно с учетом взаимных угроз по введению тарифов и обвинений в предательстве трансатлантического партнерства, но с принуждением ЕС платить больше за услуги НАТО и покупать больше американских товаров тоже не сложилось. А коронавирус, американским символом которого стало использование фур-рефрижераторов в качестве импровизированных моргов на нью-йоркских площадях, лишь подчеркнул инфраструктурную и институциональную уязвимость США.

2. Вот одно из сообщений о вбросах:

https://lenta.ru/news/2020/11/04/tak_tak_cho_tut_u_nih/

В сети заметили странные графики с распределением числа голосов на президентских выборах в США. На изображения обратили внимание пользователи Twitter, а также ряд СМИ, в том числе RT.

На графиках виден резкий скачок числа голосов избирателей, отданных за кандидата от демократической партии Джо Байдена. Схожие показатели видны в штатах Висконсин и Мичиган.

Многие пользователи Twitter усмотрели в этом признаки вбросов бюллетеней. Они указывают на то, что из 100 тысяч новых голосов ни один не ушел действующему президенту Дональду Трампу.

В избиркоме Висконсина ответили, что голосование прошло в полном соответствии с законом. Эксперты объясняют странности на изображениях тем, что за ночь были подсчитаны более 100 тысяч бюллетеней, присланных по почте из города Милуоки, передает RT.

Ранее Трамп счел странным внезапное опережение Байдена в нескольких штатах. По его словам, его преимущество «начало волшебным образом исчезать, когда подсчитывались неожиданные кучи бюллетеней».

Механизм жульничества понятен. Именно в тех штатах, победа в которых была нужна Байдену, после завершения голосования демократы вбрасывали нужное количество бюллетеней за своего кандидата. Наблюдателей от республиканцев при этом даже оттирали от места подсчёта голосов, делая это зачастую с восточноевропейской наглостью: физически закрывая окна картоном, чтобы снаружи не было видно, как мухлют внутри. Желающие могут зайти на ЮТуб и набрать в поиске “voter fraud windows”, видеодоказательств нарушений предостаточно:

https://www.youtube.com/watch?v=HmEt1bD4J10

3. Полностью дискредитировала себя и ОБСЕ:

https://lenta.ru/news/2020/11/04/polozhenie/

ОБСЕ обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в использовании служебного положения на выборах президента США. Об этом сообщил глава миссии наблюдателей от организации Михаэль Георг Линк, передает ТАСС.

По его словам, республиканец бездоказательно заявлял о фальсификациях избирательного процесса в Соединенных Штатах. «В нескольких случаях создавалось впечатление, что Трамп отказывается от мирной передачи власти», — сказал Линк.

В организации подчеркнули, что такие заявления действующего лидера США «ослабляют доверие общества к государственным институтам». Также в ОБСЕ добавили, что многие воспринимают это как «повышение вероятности политически мотивированного насилия после выборов».

То есть, если выборы проходят в правильной стране и побеждает правильный кандидат, заявления о фальсификациях нужно не поддерживать, а осуждать и требовать доказательств.

Из хороших для нас новостей — тему российского вмешательства в выборы заранее отмели:

https://lenta.ru/news/2020/11/05/krebs/

Глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс заявил, что ведомство не нашло доказательств иностранного вмешательства в выборы президента страны. Об этом сообщается на сайте агентства.

«У нас нет доказательств тому, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам отдать свой голос или изменить итоги голосования», — заявил Кребс в своем заявлении.