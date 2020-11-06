Мнение: Беги, Лола, беги

06.11.2020, 21:05, Разное

В том пока гипотетическом сценарии, где Байден становится президентом США, США не раскалываются и не погружаются в гражданский конфликт и войну, в общем, если все будет примерно, как всегда, но с Байденом в качестве президента, за спиной которого маячат молодые и весьма хищные волки и волчицы типы Камалы Харрис – то любопытно предположить, как это отразится на нынешней России и правящей ею воровской банде уголовников всех мастей.

Байден, понятно, не Трамп. Нынешняя демпартия США – это практически леваки-троцкисты в одном из радикальных и крайне специфическом прочтении. Если Троцкий только мечтал о мировой революции и мировом гегемоне – пролетариате, то демократы обладают возможностями и ресурсами. Помимо этого, у них есть нечто невещественное, но крайне важное – мировая идеология. Внеклассовая, вненациональная, надцивилизационная. Хороша она или нет – вопрос отдельный, так как вначале на него нужно ответить: для кого хороша. Но она есть. А значит – есть сторонники идей неотроцкизма по всему земному шару.

Как настоящий троцкист, Байден вполне допускает, что население США – это тот горючий материал, который можно бросить в пожар мировой революции-трансформации по глобалистским лекалам. Кстати, в этом и заключается ключевой антагонизм с белой Америкой Среднего Запада – реднеки не готовы стать хворостом для идей трансгендерных яппи. Поэтому и нынешнее ожесточение.

Тем более Байден не будет жалеть и горевать по поводу диких туземных вождей, на чью территорию он намерен окончательно принести Пакс американа в нынешнем глобалистском прочтении.

Демократы неизбежно повысят налоги и стагнируют и без того кризисную американскую экономику. Что станет триггером, запускающим новый виток мировой рецессии. Сырьевые колонии вроде путинской России с их хронической "голландской болезнью" будут вынуждены ужиматься еще сильнее, чем сейчас. Хотя казалось бы – куда еще.

Подспудная логика глобалистов здесь очевидна – для трансформационного рывка в новый уклад мировая экономика должна найти и изыскать ресурс. Фазовый переход прожорлив, он потребляет море ресурсов и всегда – авансом. То есть – вы тратите сейчас, но преимущество получите потом. Если перейдете. Если нет – то потраченный ресурс просто сгорит.

Кризис для финансовой олигархии – возможность затормозить переход в шестой уклад и, возможно, сорвать его совсем. Что делает ее царем горы на достаточно продолжительное время. Финансисты – это про пятый уклад, технологии постиндустриального производства услуг. Шестой – это производящий уклад, где услуги становятся вспомогательным инструментом, а потому в Шестом финансисты теряют свое доминирующее положение просто объективно.

Поэтому, кстати, российские (и не только, конечно, российские) прокси-структуры глобалистов – все эти Сбербанки и подментованные ай-ти корпорации – категорические сторонники демократов и не менее категорические противники изоляционистов. В Шестом укладе Греф – никто. Впрочем, сырьевых баронов это тоже касается. Они – вообще про Четвертый или даже местами Третий уклад, до Шестого их скудный интеллект просто не дотягивает. Но они и не претендуют – они просто хрюкают в бюджетном корыте, выхлебывая из него последнее.

В любом случае Байден – это стагнация мировой экономики и как следствие – стремительное обнищание вчерашних хозяев жизни, качавших сверхприбыли на природной ренте. На таком тренде внутри путинской сырьевой олигархии начнется (просто неизбежно) жесточайшая рубка – пирог слишком мал для всех уже сейчас, через года два правления Байдена его просто не хватит ни на кого. А потому отшвыривать конкурентов от корыта придется уже сейчас. Путин, как верховный арбитр всех подобных схваток, перестанет быть востребованным – не до арбитража. Не до понятий и не до балансов. А потому его банально задвинут за печку. Или вообще уберут – его функционал на текущем этапе будет исчерпан.

В международном плане изоляция путинского режима, безусловно, будет только усиливаться. И без того токсичный российский президент станет изгоем – на что, конечно, можно было бы плюнуть, обладай Россия субъектностью. Но Путин углубил и расширил тотальную зависимость страны от Запада, продавая при этом свою брутальность, чем вызывает искреннее недоумение западных (да и восточных) лидеров, прекрасно понимающих, что именно из себя сегодня представляет Россия. Сегодняшний уровень путинской России – это конкуренция с Турцией или Саудовской Аравией, да и то с отрицательным результатом. Это давно не глобальный и даже не макрорегиональный уровень. Россия – региональная держава, стремительно теряющая последние позиции перед своими границами. Далее – только внутри них.

Самый лучший для Путина вариант – уходить, сбрасывая на преемника разгребание авгиевых конюшен после себя. И надеясь, что умрет раньше, чем ответит за все свои преступления.

Есть, конечно, вариант, что Трамп упрется и как-то вырвет победу. Ситуация пока фифти-фифти. Тогда можно будет еще немножко пожить в текущей "стабильности" – хотя, конечно, она все более иллюзорна. Однако пока стоит просчитывать сценарий, в котором для путинского режима наступают крайне сложные времена.