Мнение: Только не дворником и не учителем!

06.11.2020, 20:55, Разное

Всем же в детстве говорили: «будешь плохо учиться – пойдешь дворником работать ил трактористом»? Девчонок доярками пугали. Иногда этот аргумент даже работал. Хотя, в общем-то, что плохого в том, чтобы быть дворником. Мести осенние листья на свежем воздухе – это вообще какая-то городская романтика.

Сейчас список «нежеланных» профессий вырос. Superjob провел опрос, в результате которого выяснилось, что хотя дворник все еще на первом месте антирейтинга (10%), список сильно расширился. И в него попали профессии, которые еще 10-30 лет назад считались престижными.

Кассиры и продавцы оказались даже хуже уборщиков. Видимо, с говном работать и то приятнее, чем с людьми на кассе. 7% опрошенных считают, что их дети не должны работать кассирами или продавцами. Против работы уборщиком проголосовали 6%. К категории «нежеланных» отнесли и ментов: 5% родителей не хотят, чтобы отпрыск стал полицейским.

Недалеко ушли учителя с воспитателями, грузчики с водителями и чиновники, набрав по 4%. При этом против чиновников проголосовали 6% мамок и только 1% мужчин. Батя не против, чтоб ты пилил бюджет, когда вырастешь.

В антирейтинге оказались уже и врачи. Хотя еще совсем недавно многие делали большие ставки на эту профессию, отправляя своих детей учиться в мед.институты.

Ну и, конечно же, блогеры! Родителей из категории «не дай боже, мой сын в артисты или блогеры пойдет» оказалось 2%.

Кем работать то, ребят? Куда детей отправлять учиться? Или лучше у них самих сначала спросить, чего они хотят?))