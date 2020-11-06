 

Новосибирский госпиталь открыл платный прием пациентов с COVID-19

06.11.2020, 20:50, Разное

Сибирский окружной медцентр (ФМБА) начал принимать пациентов с коронавирусом за деньги. Цена за день пребывания в госпитале варьируется от 17 до 32 тысяч рублей без учета реанимации, сообщает NGS.ru.

В ФМБА изданию рассказали, что для госпитализации у пациента должны быть такие симптомы, как температура, потеря обоняния и одышка. Если форма заболевания легкая, цена за сутки в стационаре составит 17 тысяч рублей, если тяжелая — до 32 тысяч рублей. При этом корреспонденту «Новой» в консультативно-диагностическом центре Сибирского окружного медцентра ФМБА в 19:00 по местному времени сообщили, что платной госпитализации не ведут.

Ранее Минздрав перепрофилировал медцентр под госпиталь для пациентов с COVID-19. Для них там выделили 150 коек.

Как отмечает издание, областной Минздрав также объяснял, что пациентов с COVID-19 госпитализируют только в тяжелом состоянии при необходимости кислородной поддержки.

Помимо этого, депутат законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев рассказал изданию «Сибирь.Реалии», что в поликлиниках Дзержинского и Ленинского районов неофициально продают места в очереди на компьютерную томографию (КТ) и тестирование на COVID-19.

По словам Яковлева, эта информация поступила от депутата фракции КПРФ во время обсуждения доклада министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Также Яковлев добавил, что и сам слышал о продаже мест от людей.

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За последние сутки в РФ выявили 20 582 новых случая коронавирусом, что стало рекордом с начала пандемии. Из числа зафиксированных случаев 176 приходятся на Новосибирскую область. За все время в этом регионе выявили 18 205 случаев заражения, 609 человек скончались.

Источник: Новая газета



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