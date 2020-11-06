Амаль Клуни получит специальную журналистскую премию из рук Мерил Стрип

06.11.2020, 20:35, Разное

19 ноября в режиме онлайн состоится церемония вручения Международных премий свободной прессы Комитета защиты журналистов – CPJ International Press Freedom Awards. Уже известно, что специальной награды удостоится супруга Джорджа Клуни, известная правозащитница Амаль Клуни.

Амаль и Джордж КлуниВо времена беспрецедентной неопределенности журналисты собирают факты и пытаются помочь нам разобраться во всем этом. Задавая сложные вопросы и добиваясь истины любой ценой, они являются важными работниками – служат обществу и защищают демократию,- рассказала Мерил Стрип, которую назначили руководителем церемонии. К слову, ей приходилось перевоплощаться в журналиста, правда только на экране – 71-летняя актриса исполнила роль издателя Washington Post Кэтрин Грэм в фильме “Секретное досье”. Помимо Стрип, в церемонии примут участие Розамунд Пайк, Саманта Би и Ронан Фэрроу, а ведущим выступит Лестер Холт.

Мерил Стрип