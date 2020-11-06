Что посмотреть в ноябре: 10 интересных премьер

06.11.2020, 20:35, Разное

Погода не шепчет уже несколько недель, лишний раз выходить в эту серость и сырость не хочется, гораздо более привлекательная альтернатива – укутаться в плед, окружить себя вкусностями и включить что-нибудь интересное. По поводу последнего мы обратились за советом к КиноПоиску HD, у которого в ноябре эксклюзивно выходит несколько премьер: комедийный сериал “Настя, соберись!” с Любой Аксеновой в главной роли от создателей “Я худею”; долгожданное продолжение триллера “Метод” с Паулиной Андреевой и Константином Хабенским, а также ретро-детектив “Казанова” со Светланой Ходченковой. Кроме того, там можно найти и фестивальные хиты: например, призера Венецианского кинофестиваля – драму Филиппа Юрьева “Китобой” и участника конкурсной программы ММКФ-2020 – триллер Валерия Тодоровского “Гипноз”; ностальгическую летнюю драму Франсуа Озона “Лето’85”; мини-сериал BBC “Голос перемен” от “оскаровского” лауреата Стива Маккуина о социальном неравенстве в Великобритании и психологическую драму “Гнездо” с Джудом Лоу в главной роли.

“Настя, соберись!” (1 сезон)

Премьера на КиноПоиск HD: ноябрь

Жанр: комедия

Страна: Россия

Режиссер: Вера Смолина

В ролях: Любовь Аксенова, Рина Гришина, Алина Алексеева, Светлана Камынина, Юлия Гришаева, Юлия Ауг, Маргарита Аброськина, Ева Смирнова и другие.

В один злосчастный день 29-летняя дизайнер-архитектор Настя (Любовь Аксенова) теряет и любимую работу в бюро, и мужа, который изменил ей с подругой. Что тут скажешь? Только “Настя, соберись!”. Вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Настя впервые начинает осознанный путь к лучшей версии себя — с помощью пятерки своих внутренних “я”. У каждого из них свой характер, место и роль в жизни Насти, но движет ими только одно — её счастье. И ради этой цели они идут на всё: спорят между собой, хитрят, интригуют и воюют, ведь счастье у каждого своё.

“Метод” (2 сезон)

Премьера на КиноПоиск HD: 8 ноября

Жанр: триллер, детектив

Страна: Россия

Режиссер: Александр Войтинский

В ролях: Паулина Андреева, Константин Хабенский, Александр Петров, Егор Корешков

Продолжение невероятно популярного сериала с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Рейтинг первого сезона на КиноПоиске – 8,1. С момента его событий прошел год. Есеня тяжело переживает потерю своего наставника и возлюбленного Родиона Меглина. Но время идет: героиня вышла замуж, родила дочь. Принять своего ребенка ей непросто, но, как ни парадоксально, поможет ей в этом именно профессия — за малюткой начинает охоту таинственный маньяк. А Евгений Осмысловский (Александр Петров) теперь не просто приятель Есени, который пытается помочь ей выйти на организатора кровавых убийств, но и ее муж.

“Китобой”

Премьера на КиноПоиск HD: 21 ноября

Жанр: драма, приключения

Страна: Россия, Польша, Бельгия

Режиссер: Филипп Юрьев

В ролях: Владимир Онохов, Кристина Асмус, Владимир Любимцев, Мария Чупринская и другие

Приключенческая драма от режиссера Филиппа Юрьева и продюсера Алексея Учителя. Юный чукотский охотник влюбляется в девушку из видеочата и, узнав, что она живет в Америке, решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Фильм получил приз Венецианского кинофестиваля и три премии на фестивале “Кинотавр” 2020 года. Главные роли в нем исполнили Кристина Асмус и Владимир Онохов, для которого съемки в “Китобое” стали первой актерской работой в жизни и принесли ему приз “Кинотавра” за лучшую мужскую роль.

“Гипноз”

Премьера на КиноПоиск HD: 28 ноября

Жанр: драма, триллер

Страна: Россия, Финляндия

Режиссер: Валерий Тодоровский

В ролях: Максим Суханов, Сергей Гиро, Екатерина Федулова, Полина Галкина и другие

Мистический триллер Валерия Тодоровского, фильм-участник конкурсной программы ММКФ-2020. Родители отправляют шестнадцатилетнего Мишку (Сергей Гиро) к известному гипнологу Волкову (Максим Суханов) в надежде, что тот вылечит их сына от лунатизма. На групповых занятиях Мишка влюбляется в симпатичную пациентку доктора Волкова. Когда та умирает загадочной смертью, Мишка начинает собственное расследование, но в итоге становится главным подозреваемым. Идея картины основана на детских воспоминаниях режиссера: Тодоровский посещал известного советского гипнолога Владимира Райкова и был потрясен властью, которой тот обладал над пациентами.

“Гнездо”

Премьера на КиноПоиск HD: 17 ноября

Жанр: драма, мелодрама

Страна: Великобритания, Канада

Режиссер: Шон Дуркин

В ролях: Джуд Лоу, Кэрри Кун, Уна Рош и другие

Психологическая семейная драма от режиссера фильма “Марта, Марси, Мэй, Марлин”. Нью-Йорк, восьмидесятые. Рори — амбициозный консультант по инвестициям, его жена Элисон — прагматичный тренер лошадей. Когда Рори предлагают работу в его родной Англии, он с радостью хватается за эту возможность, и супруги вместе с двумя детьми переезжают в роскошный особняк XVII века в предместьях Лондона. Пытаясь вписаться в местные высшие круги, Рори сорит деньгами, лжет и изворачивается, но когда у него срывается перспективная сделка, Рори оказывается на грани краха — и финансового, и семейного. Главные роли в фильме сыграли Джуд Лоу (“Шерлок Холмс”, “Молодой Папа”) и Кэрри Кун (“Фарго”, “Грешница”).

“Хороший доктор” (4 сезон)

Премьера на КиноПоиск HD: 3 ноября

Жанр: драма

Страна: США

В ролях: Фредди Хаймор, Антония Томас, Хилл Харпер и другие

Продолжение популярного медицинского сериала о гениальном молодом докторе с синдромом саванта с Фредди Хаймором в главной роли. Доктор Шон Мерфи — блестящий диагност и замечательный хирург, несмотря на то что его личностное развитие соответствует уровню десятилетнего ребенка. Новый сезон “Хорошего доктора” посвящен кризису, в который погрузилась Америка из-за пандемии коронавируса. Зрителей также ждет расставание с одним из героев сериала.

“Массовка” (2 сезон)

Премьера на КиноПоиск HD: ноябрь

Жанр: драма, комедия

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Рики Джервейс, Стивен Мэрчант

В ролях: Рики Джервэйс, Эшли Дженсен, Стивен Мерчант и другие

Сериал от создателей “Офиса” с рейтингом 7,6 на КиноПоиске. Главный герой — безработный актёр по имени Энди Миллман (Рики Джервэйс), который всю жизнь мечтал пробиться в большое кино, но пока лишь добился места в массовке. Сериал демонстрирует закулисную жизнь киноиндустрии, представители которой смеются сами над собой. В каждом эпизоде участвуют приглашенные звезды: Бен Стиллер, Кейт Уинслет, Дэниэл Рэдклифф, Орландо Блум и другие. В ноябре сериал выйдет в озвучке от студии “Кубик в кубе”.

“Гудбай, Америка!”

Премьера на КиноПоиск HD: 9 ноября

Жанр: мелодрама, комедия

Страна: Россия

Режиссер: Сарик Андреасян

В ролях: Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Елизавета Моряк, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Надежда Михалкова и другие

Комедия Сарика Андреасяна о жизни современных русских иммигрантов в США. У каждого из героев свои проблемы. Виктор Сергеевич (Юрий Стоянов) приезжает в гости к взрослой дочке и обнаруживает, что его внук не знает ни языка, ни простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Бойкий Армен (Грант Тохатян) хочет заключить фиктивный брак, чтобы остаться в стране. Недавно переехавший Игорь (Владимир Яглыч) хочет как можно скорее натурализоваться, а Юля (Елизавета Моряк) тоскует по бабушке, оставшейся в России. За помощью они обращаются к местному авантюристу Григорию (Дмитрий Нагиев), который доказывает, что всех их роднит нехитрая истина: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

“Индустрия” (1 сезон)

Премьера на КиноПоиск HD: 10 ноября

Жанр: драма

Страна: Великобритания, США

В ролях: Миха’ла Херролд, Конор МакНил, Мариса Абела, Приянга Бёрфорд

Финансовая драма о безжалостном и зачастую токсичном мире больших денег, куда пытаются пробиться молодые таланты. В центре истории − несколько выпускников университетов, которые соперничают в борьбе за вакансии в ведущем инвестиционном банке Лондона. Однако чем глубже они погружаются в корпоративную культуру, для которой случайный секс и наркотики характерны так же, как сделки и дивиденды, тем сильнее стираются границы между друзьями и врагами, коллегами и любовниками. Исполнительным продюсером “Индустрии” выступила Лина Данэм, шоураннер сериала “Девочки”.

“Мир безмятежности” (1 сезон)

Премьера на КиноПоиск HD: ноябрь

Количество серий: 10

Жанр: документальный

Страна: США

Расслабляющие сказки для уставших взрослых. “Мир безмятежности” — противоядие против тревожных будней, аудиовизуальные произведения, которые успокаивают душу и тело. Микс специально разработанных сюжетов, завораживающей музыки и потрясающих кадров унесет в другой мир и подарит подлинное умиротворение. Истории для гармонии духа озвучены голосами российских звезд, среди которых Равшана Куркова, Никита Ефремов, Филипп Янковский и Оксана Фандера.