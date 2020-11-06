Анна Хилькевич накрасила 5-летнюю дочь для похода в ресторан

06.11.2020, 20:20, Разное

Известная российская актриса Анна Хилькевич перед походом в ресторан накрасила губы своей старшей дочери Арианне. Об этом звездную мать попросила пятилетняя наследница. Забавной историей звезда ситкома «Универ» поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Анна Хилькевич разрешила накрасить губы старшей дочери. Сделать ей макияж попросила и младшая наследница Мария, но стерла косметику еще в лифте. В целом актриса считает, что использовать помаду можно. Дочь Арианна выбрала очень стойкое косметическое средство, которое продержалось весь вечер.

Актриса решила вспомнить и свое детство, когда в школе запрещалось красить ногти, волосы, надевать короткие юбки. Каждый раз, когда ее дети заявляют о своих желаниях попробовать что-то новое, то она всегда старается идти им навстречу.

В 12 лет Хилькевич хотела проколоть уши так, чтобы носить две сережки, но родители были против. Когда она выросла, то сделала пирсинг пупка. Сейчас актрисе уже 34 года, и эту сережку знаменитость уже не носит. Однако воспоминания остались с ней на всю жизнь.

Для своих детей Хилькевич хочет быть, прежде всего, другом, чтобы они доверяли ей.